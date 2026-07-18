Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтди
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси футбол унга болалигиданоқ қандай ҳаётий сабоқ берганини очиқлади. 39 ёшли юлдузнинг айтишича, инсон ғалабадан кўра мағлубиятни кўпроқ бошдан кечиради ва айнан шу жараён уни шахс ҳамда футболчи сифатида шакллантирган.
Аргентина кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига чиққан бир пайтда Мессининг бу сўзлари алоҳида маъно касб этмоқда.
Футбол босим эмас, завқ эди
Месси болалигида футболни натижа ёки катта мақсадлар ҳақида ўйламасдан ўйнаганини эслади.
«Болалигимизданоқ катта иштиёқ ва ҳавас билан футбол ўйнардик — мактабда, кўчада, маҳалламизда. Ҳеч қачон босим ҳақида ўйламасдик», — деди у Fanatics Fest тадбирида.
Унинг таъкидлашича, футбол дастлаб оддий ўйин ва дўстлар билан вақт ўтказиш воситаси бўлган. Кейинчалик эса у Месси учун бутун ҳаётини белгилаб берган касбга айланди.
«Ҳар доим ҳам ғалаба қозона олмайсан»
Аргентина сардори футбол жамоавий ўйин экани ва рақиб ҳам майдонга бир хил мақсад билан тушишини таъкидлади.
«Футбол — жамоавий ўйин, рақиб ҳам ҳар доим ғалаба қозонишни истайди. Ҳар доим ҳам юта олмайсан», — деди Месси.
Унинг фикрича, мағлубиятни қабул қилиш ва ундан кейин яна ҳаракатни давом эттириш спортдаги энг муҳим фазилатлардан биридир.
Мағлубиятлар Мессини қандай ўзгартирди?
Лионель Месси инсон ҳаётида ютуқлардан кўра қийинчиликлар кўпроқ учрашини жуда эрта англаганини айтди.
«Мен жуда эрта тушундимки, инсон кўпроқ мағлубиятни, камроқ ғалабани кўради. Шу нарса менинг шахс сифатида ва футболчи сифатида шаклланишимга ёрдам берди», — деди у.
Месси фаолияти давомида кўплаб совринларни қўлга киритган бўлса-да, миллий жамоа билан оғир мағлубиятлар ва финаллардаги омадсизликларни ҳам бошдан кечирган. Аммо у курашни тўхтатмай, кейинчалик Аргентина билан энг катта ютуқларга эришди.
Олдинда яна бир тарихий финал бор
Аргентина миллий жамоаси 19 июль куни жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши майдонга тушади.
Бу аргентиналикларнинг кетма-кет иккинчи мундиал финали бўлади. Энди Месси болалигидан англаган сабоқни яна бир бор энг катта саҳнада намойиш этиши керак: мағлубиятлар кўп бўлиши мумкин, аммо навбатдаги ғалаба учун кураш ҳеч қачон тўхтамайди.
…