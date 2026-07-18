Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтди

·32·Спорт
Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтди

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси футбол унга болалигиданоқ қандай ҳаётий сабоқ берганини очиқлади. 39 ёшли юлдузнинг айтишича, инсон ғалабадан кўра мағлубиятни кўпроқ бошдан кечиради ва айнан шу жараён уни шахс ҳамда футболчи сифатида шакллантирган.

Аргентина кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига чиққан бир пайтда Мессининг бу сўзлари алоҳида маъно касб этмоқда.

Футбол босим эмас, завқ эди

Месси болалигида футболни натижа ёки катта мақсадлар ҳақида ўйламасдан ўйнаганини эслади.

«Болалигимизданоқ катта иштиёқ ва ҳавас билан футбол ўйнардик — мактабда, кўчада, маҳалламизда. Ҳеч қачон босим ҳақида ўйламасдик», — деди у Fanatics Fest тадбирида.

Унинг таъкидлашича, футбол дастлаб оддий ўйин ва дўстлар билан вақт ўтказиш воситаси бўлган. Кейинчалик эса у Месси учун бутун ҳаётини белгилаб берган касбга айланди.

«Ҳар доим ҳам ғалаба қозона олмайсан»

Аргентина сардори футбол жамоавий ўйин экани ва рақиб ҳам майдонга бир хил мақсад билан тушишини таъкидлади.

«Футбол — жамоавий ўйин, рақиб ҳам ҳар доим ғалаба қозонишни истайди. Ҳар доим ҳам юта олмайсан», — деди Месси.

Унинг фикрича, мағлубиятни қабул қилиш ва ундан кейин яна ҳаракатни давом эттириш спортдаги энг муҳим фазилатлардан биридир.

Мағлубиятлар Мессини қандай ўзгартирди?

Лионель Месси инсон ҳаётида ютуқлардан кўра қийинчиликлар кўпроқ учрашини жуда эрта англаганини айтди.

«Мен жуда эрта тушундимки, инсон кўпроқ мағлубиятни, камроқ ғалабани кўради. Шу нарса менинг шахс сифатида ва футболчи сифатида шаклланишимга ёрдам берди», — деди у.

Месси фаолияти давомида кўплаб совринларни қўлга киритган бўлса-да, миллий жамоа билан оғир мағлубиятлар ва финаллардаги омадсизликларни ҳам бошдан кечирган. Аммо у курашни тўхтатмай, кейинчалик Аргентина билан энг катта ютуқларга эришди.

Олдинда яна бир тарихий финал бор

Аргентина миллий жамоаси 19 июль куни жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши майдонга тушади.

Бу аргентиналикларнинг кетма-кет иккинчи мундиал финали бўлади. Энди Месси болалигидан англаган сабоқни яна бир бор энг катта саҳнада намойиш этиши керак: мағлубиятлар кўп бўлиши мумкин, аммо навбатдаги ғалаба учун кураш ҳеч қачон тўхтамайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиТрамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиБугун, 14:02Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Бугун, 13:35Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 13:30Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди