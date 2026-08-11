KI-Geräte zur Fütterung streunender Tiere in Dubai gestartet

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KI-Geräte zur Fütterung streunender Tiere in Dubai gestartet

Die Stadtverwaltung von Dubai hat intelligente Fütterungsgeräte namens „Ehsan Stations“ gestartet, um streunenden Tieren zu helfen. Das Projekt ist eine einzigartige Initiative in der Region und nutzt künstliche Intelligenz, um Tiere zu identifizieren, Daten über sie zu sammeln und entsprechend geeignetes Futter auszugeben. Darüber berichtete die Stadtverwaltung von Dubai.

Zunächst sollen in Dubai 12 Geräte installiert werden. Zehn davon werden in öffentlichen Parks aufgestellt, zwei weitere in Gebieten im Besitz von Dubai Holding. Das System kann streunende Katzen und andere Tiere erkennen und sie automatisch mit Futter versorgen.

Ein weiteres Ziel der Initiative ist es, die unkontrollierte Fütterung streunender Tiere zu verringern. Unbeaufsichtigt zurückgelassenes Futter kann die Sauberkeit öffentlicher Orte und das Erscheinungsbild der Stadt beeinträchtigen. Die intelligenten Geräte helfen dabei, Tiere regelmäßig und geordnet zu füttern.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Testphase, in der die Wirksamkeit der Geräte bewertet wird. Die Verantwortlichen prüfen, wie das System weiter verbessert und zur Steuerung der Population streunender Tiere eingesetzt werden kann.

DubaiStadtverwaltung von DubaiDubai HoldingEhsan Stations
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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