Die heißen und aufregenden Tage der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 haben offiziell begonnen! Während die Augen der Welt derzeit auf Nordamerika gerichtet sind, sorgt die berühmte brasilianische Nationalmannschaft, einer der Top-Favoriten des Turniers, für großes Aufsehen. Nach ihrer Ankunft in Übersee zur Teilnahme an der WM unterzogen sich die fünffachen Weltmeister extrem strengen und gründlichen Sicherheitskontrollen durch die örtlichen Behörden.

Nach neuesten Informationen der renommierten und populären brasilianischen «Globo» Publikation wurden die Starspieler der „Pentacampeones“, der Trainerstab und offizielle Vertreter des Fußballverbandes unmittelbar nach der Landung auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New Jersey einer speziellen Kontrolle unterzogen.

Die Sicherheitsmaßnahmen waren auf einem sehr hohen Niveau organisiert, und während der Inspektion kam es zu unerwarteten Situationen. Das örtliche Personal untersuchte alle persönlichen Gegenstände, das Gepäck und sogar die Schuhe jedes Delegationsmitglieds akribisch. Zudem wurde jeder Vertreter streng mit modernen Metalldetektoren kontrolliert.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Prozess nicht im internen Terminal für normale Passagiere stattfand, sondern in einem speziellen abgesperrten Bereich, in dem die Flugzeuge parken. Dies geschah zügig, um die wertvolle Zeit der WM-Teilnehmer zu sparen und sie vor unnötigen Warteschlangen zu bewahren.

Wie unsere Fans wissen, musste auch die Delegation der geliebten usbekischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen bei ihrer Ankunft auf US-Boden ähnliche verstärkte Sicherheitskontrollen durchlaufen. Es zeigt sich, dass das Gastgeberland bei der Gewährleistung der Turniersicherheit keine Sonderrechte gewährt und selbst die Weltstars aus Brasilien streng kontrolliert.

Es ist erwähnenswert, dass die von Millionen erwarteten Spiele der „WM 2026“ vom 11. Juni bis zum 19. Juli dieses Jahres auf den grünen Feldern der USA, Kanadas und Mexikos ein wunderbares Fußballfest bieten werden. Die brasilianische Nationalmannschaft um den berühmten Vinícius Júnior kämpft in der Gruppenphase gegen Marokko, Haiti und Schottland um den Einzug in die nächste Runde.

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