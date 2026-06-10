Roberto Carlos: Lionel Messi könnte auch bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen

Real-Madrid-Legende Roberto Carlos glaubt, dass Lionel Messi nach dem Turnier 2026 problemlos an einer weiteren Weltmeisterschaft teilnehmen könnte. In einem Interview mit dem argentinischen Medium „Ole“ äußerte sich der berühmte Linksverteidiger zur internationalen Zukunft des Stars von Inter Miami. Dies berichtet Goal.com .

Der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner führte seine Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zum Sieg. Der Spielmacher, der derzeit 117 Tore in 199 Länderspielen für Argentinien erzielt hat, befindet sich weiterhin in herausragender Form. Roberto Carlos betonte die Professionalität und den körperlichen Zustand des Kapitäns und unterstrich, dass ein Einsatz beim Turnier 2030 realistisch sei.

„Messi spielen zu sehen, ist ein wahres Vergnügen. Er ist ein Spieler von höchster Qualität, der den südamerikanischen Fußball repräsentiert. Er achtet so gut auf sich, dass er problemlos an einer weiteren Weltmeisterschaft teilnehmen könnte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies nicht seine letzte sein wird“, sagte der ehemalige brasilianische Verteidiger.

Carlos äußerte sich auch zur Vorbereitung der brasilianischen Nationalmannschaft und zu Neymar. Trotz der langen verletzungsbedingten Pause bleibt Neymar eine Schlüsselfigur für das Team. Laut Carlos hat Neymar selbst von der Bank aus einen positiven Einfluss auf den Teamgeist.

„Wir müssen warten, bis Neymar zu 100 Prozent wieder fit ist. Ob er auf dem Platz steht oder nicht, er ist für die Mannschaft sehr wichtig. Wenn er spielt, wird es immer zu einem großen Spektakel“, fügte Roberto Carlos hinzu.