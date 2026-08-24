Kenianischer Unternehmer nutzt Bienenstiche für Marketing

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Kenianischer Unternehmer nutzt Bienenstiche für Marketing

Ein ungewöhnlicher Vorfall mit dem kenianischen Imker Jarunda Jaluto hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

Berichten zufolge wurde er bei der Honigernte von mehreren Bienen gestochen, was zu einer starken Schwellung seines Gesichts führte.

Anstatt sich jedoch entmutigen zu lassen, beschloss der Unternehmer, die Situation für die Vermarktung seines Unternehmens zu nutzen. Er ließ sich mit seinem geschwollenen Gesicht neben Produkten seiner Marke „Asembo Natural Honey“ fotografieren.

Das Foto wurde humorvoll mit dem Kommentar versehen: „Das ist der Beweis, dass der Honig zu 100 Prozent natürlich ist!“

Dieser Ansatz erregte die Aufmerksamkeit der Nutzer in den sozialen Medien und wird als kreative Art der Produktwerbung diskutiert.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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