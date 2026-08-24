Das chinesische Ehepaar, das 455 Kindern das Leben rettete

Das chinesische Paar Du Yingrong und seine Frau Lu Suying ist als großzügiges Duo bekannt, das dazu beigetragen hat, das Leben Hunderter Kinder zu retten. Du Yingrong arbeitete als Lehrer und seine Frau als Ärztin. Trotz ihres guten Einkommens führten sie ein sehr bescheidenes Leben.

Zum Beispiel teilte Du immer eine Mahlzeit, die nur 2,50 Dollar kostete, mit seiner Frau. Selbst als seine Brille zerbrach, kaufte er nicht sofort eine neue, sondern reparierte sie mit einfachem Klebeband und benutzte sie weiter. Das Paar hatte keine eigenen Kinder.

Das Ereignis, das ihr Leben völlig veränderte, ereignete sich im Jahr 2018. Du sah in einem Krankenhaus einen Aufruf, in dem um Hilfe für Kinder mit angeborenen Herzfehlern gebeten wurde.

Daraufhin spendete das Ehepaar fast 75.000 Dollar für die Operation und Behandlung von 10 Kindern.

Später beschlossen sie, die 662.000 Dollar, die sie über Jahre hinweg gespart hatten, der Behandlung herzkranker Kinder zu widmen.

Dank ihrer Großzügigkeit konnte insgesamt 455 Kindern das Leben gerettet werden.