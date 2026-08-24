Nacht des Schreckens in Krasnodar: Ozon-Lagerhallen nach Drohnenangriffen in Flammen

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Nacht des Schreckens in Krasnodar: Ozon-Lagerhallen nach Drohnenangriffen in Flammen

In der Nacht zum 24. August wurden große Städte im Süden Russlands von einem groß angelegten Drohnenangriff getroffen. Die Angriffe verursachten schwere Schäden an Industrie- und Logistikanlagen und forderten zivile Opfer und Verletzte.

Die schwerwiegendsten Folgen gab es in den Lagerhallen eines der größten russischen Online-Händler, Ozon , in der Stadt Krasnodar sowie in Newinnomyssk in der Region Stawropol.

Feuer im Ozon-Lager und Stopp der Bestellungen

Ein Großbrand brach im Logistikzentrum in Krasnodar aus, nachdem Drohnentrümmer auf die Anlage fielen:

  • Evakuierung und Sicherheit: Nach Angaben des Unternehmens wurden alle Mitarbeiter sofort evakuiert; im Lager gab es keine Verletzten;

  • Einschränkungen bei Handel und Logistik: Ozon hat die Online-Bestellungen für Produkte aus diesem Lager vorübergehend ausgesetzt und die Annahme neuer Waren von Verkäufern gestoppt. Alle Sendungen werden in andere regionale Zentren umgeleitet.

Ebenfalls in derselben Nacht brach ein Feuer in einem zweiten großen Ozon-Logistikzentrum in Newinnomyssk (Region Stawropol) aus, das eine Fläche von über 93.500 Quadratmetern umfasst. Gouverneur Wladimir Wladimirow erklärte, dass die Luftabwehrkräfte versucht hätten, das Industriegebiet zu schützen.

Tragödie in Krasnodar: 2 Kinder getötet, 9 Personen verletzt

Der Bürgermeister von Krasnodar, Jewgeni Naumow, berichtete, dass beim Abschuss der Drohnen Trümmerteile auf mehrere zivile Objekte im Stadtbezirk Prikubanski fielen:

  • Opfer und Verletzte: Infolge des Vorfalls kamen 2 Kinder ums Leben, und 9 weitere Personen (7 Kinder und 2 Erwachsene) wurden mit verschiedenen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert;

  • Beschädigte Gebäude: Offiziellen Angaben zufolge beschädigten Drohnentrümmer auch Wohngebäude, Hochhausbaustellen und ein privates Kinderzentrum.

Notdienste sind derzeit vor Ort, um die Brände zu löschen und das Ausmaß der Schäden zu bewerten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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