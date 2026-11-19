Der russische Präsident Wladimir Putin, Chinas Staatschef Xi Jinping und der US-Präsident Donald Trump haben nach dem ersten dreiseitigen Treffen der Geschichte in Shenzhen eine Friedenserklärung verabschiedet. Das Dokument spiegelt Positionen zur Verringerung nuklearer Risiken, zur energetischen Stabilität, zur Reform der Vereinten Nationen und zur Zuständigkeit internationaler Justizorgane wider. Der Krieg in der Ukraine oder Fragen zu dessen Lösung wurden in der Erklärung jedoch nicht erwähnt. Dies wurde laut Kreml-Pressedienst am 19. November bekannt gegeben. Die drei Staats- und Regierungschefs erörterten die strategische Stabilität. Es wurde mitgeteilt, dass sich die Staats- und Regierungschefs von Russland, China und den USA am 19. November 2026 in der chinesischen Stadt Shenzhen getroffen haben. Das Treffen fand im Staatsgästehaus „Silin Shanchjuan“ im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt. Die Verhandlungen dauerten etwa anderthalb Stunden. Die Parteien tauschten sich über die internationale Lage, strategische Stabilität und globale Sicherheitsfragen aus. Die drei Staats- und Regierungschefs dankten der chinesischen Seite für die Organisation des historischen dreiseitigen Gipfels. Zum Abschluss des Treffens gaben die Staatschefs keine mündlichen Erklärungen für die Medien ab. Donald Trump begab sich zum Flughafen, während Xi Jinping Wladimir Putin bis zu seinem Fahrzeug begleitete. In einem Atomkrieg kann es keinen Gewinner geben In der von den drei Staatschefs unterzeichneten Erklärung nehmen Risiken im Zusammenhang mit Atomwaffen einen besonderen Stellenwert ein.

Das Dokument betont, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals begonnen werden darf. Russland, China und die USA erklärten ihre Absicht, einen ständigen Dialog zu führen, um nukleare Risiken zu verringern und die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Diese Position wurde zu einem der Kernpunkte der Erklärung, die die Bereitschaft der drei Länder zur Zusammenarbeit bei der Wahrung der globalen Sicherheit und strategischen Stabilität widerspiegelt. Internationaler Strafgerichtshof und die Immunität von Staatschefs Ein weiterer bemerkenswerter Punkt der Erklärung betrifft die Befugnisse internationaler Justizorgane und die Immunität von Staatsbeamten. Die drei Staatschefs betonten, dass das Prinzip der Zustimmung der Staaten und die Achtung der Immunität offizieller Vertreter von fundamentaler Bedeutung seien. Im Dokument wird festgehalten, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Institutionen ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürfen. Dieser Punkt gilt als einer der politisch bemerkenswertesten Teile der Erklärung im Hinblick auf Debatten über Völkerrecht, staatliche Souveränität und die Zuständigkeiten von Justizorganen. Russland, China und die USA wollen die Zusammenarbeit im Energiesektor ausbauen Um die energetische Stabilität zu gewährleisten, haben die drei Staaten auch Pläne zur Steigerung der Produktion und Lieferung von Erdölraffinerieprodukten in die Erklärung aufgenommen. Das Dokument unterstreicht die Bedeutung einer stabilen Energieversorgung. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich zielt darauf ab, die Stabilität auf dem globalen Energiemarkt zu sichern. Zudem erklärten Russland, China und die USA als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, dass sie eine Reform der Organisation befürworten. Ihrer Position nach sollte die UNO effektiver auf globale Probleme reagieren und gemäß ihren Hauptaufgaben zur Gewährleistung von internationalem Frieden und Sicherheit agieren.