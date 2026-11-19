Trump trifft Putin überraschend, Verhandlungen mit Xi Jinping verzögert
Donald Trump nannte den russischen Staatschef bei einem überraschenden Treffen mit Wladimir Putin seinen „Freund“. Der kurze Austausch der beiden Staatsmänner kam auch für die Journalisten unerwartet, die kurz nach Beginn des Treffens aus dem Raum verwiesen wurden. Dieses Ereignis führte zudem zu einer Verzögerung der geplanten Verhandlungen Trumps mit Xi Jinping. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.
„Wer ist das? Er ist mein Freund“
Als Trump den Raum betrat, deutete er auf Wladimir Putin und stellte ihn als seinen Freund vor.
„Wer ist das? Er ist mein Freund“, sagte der US-Präsident.
Der russische Staatschef bedankte sich ebenfalls auf Englisch bei seinem amerikanischen Kollegen: „Thank you so much“, also „Vielen Dank“.
Dieser kurze Dialog zwischen den beiden Staatsmännern erregte Aufmerksamkeit als eine Episode, die auf ihre persönlichen Beziehungen hindeutet.
Journalisten wurden nach 58 Sekunden hinausgeschickt
Laut Reuters fand das Gespräch zwischen Putin und Trump unerwartet statt.
Journalisten wurden etwa 58 Sekunden nach Trumps Eintreffen aus dem Raum verwiesen. Aus diesem Grund wurden den Medien keine detaillierten Informationen darüber gegeben, wie das weitere Gespräch der beiden Staatsmänner verlief und was besprochen wurde.
Treffen mit Putin beeinflusste Verhandlungen mit Xi Jinping
Trumps überraschender Dialog mit Wladimir Putin wirkte sich auch auf den Zeitplan seines geplanten Treffens mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping aus.
Wie Reuters berichtet, verzögerten sich Trumps Verhandlungen mit Xi Jinping aufgrund des Treffens mit Putin.
Auf diese Weise wurde der kurze und unerwartete Austausch zu einer Episode, die die diplomatische Agenda des internationalen Gipfels beeinflusste. Über den Inhalt des Gesprächs zwischen Putin und Trump sowie dessen Auswirkungen auf künftige diplomatische Entscheidungen liegen bisher jedoch keine öffentlichen Informationen vor.
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