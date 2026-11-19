Donald Trump nannte den russischen Staatschef bei einem überraschenden Treffen mit Wladimir Putin seinen „Freund“. Der kurze Austausch der beiden Staatsmänner kam auch für die Journalisten unerwartet, die kurz nach Beginn des Treffens aus dem Raum verwiesen wurden. Dieses Ereignis führte zudem zu einer Verzögerung der geplanten Verhandlungen Trumps mit Xi Jinping. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

„Wer ist das? Er ist mein Freund“

Als Trump den Raum betrat, deutete er auf Wladimir Putin und stellte ihn als seinen Freund vor.

„Wer ist das? Er ist mein Freund“, sagte der US-Präsident.

Der russische Staatschef bedankte sich ebenfalls auf Englisch bei seinem amerikanischen Kollegen: „Thank you so much“, also „Vielen Dank“.