Während des Gesprächs bezeichnete Donald Trump Xi Jinping als seinen Freund, betonte, dass zwischen ihnen «besondere Beziehungen» bestünden und die Parteien die bilateralen Beziehungen auf eine «faire» Grundlage stellen konnten.

«Die USA und China haben gemeinsame Interessen daran, die Versorgung mit Energieressourcen durch die Straße von Hormus sicherzustellen und zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Unsere Positionen zu beiden Themen sind fest und entschlossen», sagte Donald Trump.

Der US-Staatschef betonte, dass die Positionen von Washington und Peking zur regionalen Sicherheit übereinstimmen:

Der US-Präsident Donald Trump der Vorsitzende der Volksrepublik China Xi Jinping von strategischer Bedeutung die Straße von Hormus zu öffnen. Reuters Wie die Nachrichtenagentur berichtet, wurde dieses Thema bei einem persönlichen Treffen der beiden Staatschefs am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im chinesischen Shenzhen erörtert.

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Im wirtschaftlichen Teil der Verhandlungen erklärte der US-Präsident, er beabsichtige, Peking um zusätzliche Maßnahmen zum Kauf von Produkten amerikanischer Landwirte zu bitten. Er fügte hinzu, dass China «unstillbare Bedürfnisse» habe und die Vereinigten Staaten bereit seien, diese Nachfrage zu decken. Darüber hinaus erörterten die Staatschefs den Konflikt in der Ukraine – laut Trump ist Peking ebenso wie Washington an einer baldigen Beendigung des Krieges interessiert.

Verhandlungsverlauf Wichtige Erklärungen und Details Naher Osten und Energie Gemeinsame Position zur Öffnung der Straße von Hormus und zur Verhinderung iranischer Atomwaffen Handel und Wirtschaft Vorschlag zur Erhöhung der chinesischen Importe von US-Agrarprodukten Ukraine-Konflikt Interesse von Peking und Washington an einer schnellen Konfliktlösung bestätigt Dreier-Gipfel Putin, Trump und Xi Jinping diskutieren über Rüstungskontrolle, Iran, Nordkorea und die Ukraine

Ein Dialog, der zum ersten Dreier-Gipfel der Geschichte führte

Es wird angemerkt, dass sich der Beginn des Treffens zwischen Trump und Xi Jinping etwas verzögerte. Grund dafür war das Gespräch des US-Präsidenten mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin , das länger dauerte als geplant (dies war ihr erstes persönliches Treffen seit dem Gipfel in Alaska im August 2025, bei dem ebenfalls die Lage in der Ukraine besprochen wurde).

Unmittelbar nach Abschluss der bilateralen Gespräche schloss sich Wladimir Putin Trump und Xi Jinping an, womit das erste Dreier-Treffen der Staatschefs der USA, Chinas und Russlands in der Geschichte begann. Als Hauptthemen dieses Formats wurden Rüstungskontrolle, Iran, Nordkorea sowie die Lage um die Ukraine-Krise festgelegt.

Glauben Sie, dass die Zusammenarbeit zwischen den USA und China zur Sicherheit der Straße von Hormus und zur Energieversorgung den globalen Ölmarkt und die Lage im Nahen Osten stabilisieren kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!