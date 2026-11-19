Welche Bedingungen stellte Trump bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef?
Der US-Präsident Donald Trump der Vorsitzende der Volksrepublik China Xi Jinping von strategischer Bedeutung die Straße von Hormus zu öffnen. Reuters Wie die Nachrichtenagentur berichtet, wurde dieses Thema bei einem persönlichen Treffen der beiden Staatschefs am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im chinesischen Shenzhen erörtert.
Der US-Staatschef betonte, dass die Positionen von Washington und Peking zur regionalen Sicherheit übereinstimmen:
«Die USA und China haben gemeinsame Interessen daran, die Versorgung mit Energieressourcen durch die Straße von Hormus sicherzustellen und zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Unsere Positionen zu beiden Themen sind fest und entschlossen», sagte Donald Trump.
Wirtschaftliche Vereinbarungen und die Ukraine-Frage
Während des Gesprächs bezeichnete Donald Trump Xi Jinping als seinen Freund, betonte, dass zwischen ihnen «besondere Beziehungen» bestünden und die Parteien die bilateralen Beziehungen auf eine «faire» Grundlage stellen konnten.
Im wirtschaftlichen Teil der Verhandlungen erklärte der US-Präsident, er beabsichtige, Peking um zusätzliche Maßnahmen zum Kauf von Produkten amerikanischer Landwirte zu bitten. Er fügte hinzu, dass China «unstillbare Bedürfnisse» habe und die Vereinigten Staaten bereit seien, diese Nachfrage zu decken. Darüber hinaus erörterten die Staatschefs den Konflikt in der Ukraine – laut Trump ist Peking ebenso wie Washington an einer baldigen Beendigung des Krieges interessiert.
Verhandlungsverlauf
Wichtige Erklärungen und Details
Naher Osten und Energie
Gemeinsame Position zur Öffnung der Straße von Hormus und zur Verhinderung iranischer Atomwaffen
Handel und Wirtschaft
Vorschlag zur Erhöhung der chinesischen Importe von US-Agrarprodukten
Ukraine-Konflikt
Interesse von Peking und Washington an einer schnellen Konfliktlösung bestätigt
Dreier-Gipfel
Putin, Trump und Xi Jinping diskutieren über Rüstungskontrolle, Iran, Nordkorea und die Ukraine
Ein Dialog, der zum ersten Dreier-Gipfel der Geschichte führte
Es wird angemerkt, dass sich der Beginn des Treffens zwischen Trump und Xi Jinping etwas verzögerte. Grund dafür war das Gespräch des US-Präsidenten mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin , das länger dauerte als geplant (dies war ihr erstes persönliches Treffen seit dem Gipfel in Alaska im August 2025, bei dem ebenfalls die Lage in der Ukraine besprochen wurde).
Unmittelbar nach Abschluss der bilateralen Gespräche schloss sich Wladimir Putin Trump und Xi Jinping an, womit das erste Dreier-Treffen der Staatschefs der USA, Chinas und Russlands in der Geschichte begann. Als Hauptthemen dieses Formats wurden Rüstungskontrolle, Iran, Nordkorea sowie die Lage um die Ukraine-Krise festgelegt.
Glauben Sie, dass die Zusammenarbeit zwischen den USA und China zur Sicherheit der Straße von Hormus und zur Energieversorgung den globalen Ölmarkt und die Lage im Nahen Osten stabilisieren kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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