Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump. Shenzhen (China). 19. November 2026.

In der chinesischen Stadt Shenzhen fand im Rahmen des APEC-Gipfels (Asien-Pazifik-Wirtschaftsgemeinschaft) erstmals in der Geschichte ein dreiseitiges Treffen der Staatschefs von China, Russland und den USA statt — Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump nahmen an den Verhandlungen teil. „Xinhua“ berichtete, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping während des Treffens dazu aufrief, Atomwaffen vollständig zu verbieten und zu vernichten.

In seiner Rede betonte Xi Jinping, dass es in einem Atomkrieg keine Gewinner geben kann und dass ein solcher Krieg niemals zugelassen werden darf, wobei er die Notwendigkeit unterstrich, die nuklearen Arsenale vollständig abzubauen.

Der Vorschlag der USA und die Situation nach dem New-START-Vertrag

US-Präsident Donald Trump forderte Moskau und Peking während des Gesprächs dazu auf, ihre Bemühungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu bündeln und über eine dreiseitige Reduzierung der nuklearen Rüstung zu diskutieren.

Für Washington gewinnt dieses Thema nach dem Auslaufen des letzten Abkommens zur Begrenzung der strategischen Arsenale von Russland und den USA im Februar 2026 — dem New-START-Vertrag — noch stärker an Bedeutung.

Verhandlungsphasen Teilnehmer und Details Dreiseitiger Gipfel Unter dem Vorsitz von Xi Jinping, in einem geschlossenen Format, auf etwa 1 Stunde angesetzt Treffen Trump – Putin Dauerte am Morgen des 19. November etwa 40 Minuten (Hauptthema: Ukraine-Konflikt) Treffen Trump – Xi Jinping Ein bilaterales Gespräch, das über eine Stunde dauerte Treffen Putin – Xi Jinping Separate Verhandlungen, die einen Tag vor dem Gipfel stattfanden

Geschlossenes Format und die Hauptagenda des Gipfels

Die Verhandlungen fanden unter dem Vorsitz von Xi Jinping in einem streng geschlossenen Format statt – die drei Staatschefs saßen allein am Verhandlungstisch. Laut Kreml-Angaben war für dieses Gespräch etwa eine Stunde vorgesehen. Medienberichten zufolge gab es im Vorfeld des Gipfels Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Peking über das Format: Während China vorbereitete Reden bevorzugte, sprach sich die USA für eine freie Diskussion aus.

Vor dem allgemeinen Gipfel führten die Staatschefs auch separate bilaterale Treffen durch. So sprachen Trump und Putin am Morgen des 19. November fast 40 Minuten lang – es war ihr erstes vollwertiges persönliches Treffen seit dem Gipfel in Alaska im August 2025. Laut dem Assistenten des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, war das Hauptthema des Gesprächs der Krieg in der Ukraine.

In Shenzhen wurde beim dreiseitigen Dialog neben strategischer Stabilität und Rüstungskontrolle (einschließlich der Begrenzung der Rolle künstlicher Intelligenz bei der Steuerung von Atomwaffen) auch die friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts sowie die Situation um den Iran erwartet.

Glauben Sie, dass Xi Jinpings Aufruf zur vollständigen Vernichtung von Atomwaffen und der direkte Dialog der drei Großmächte reale Ergebnisse für die globale Sicherheit bringen werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!