Im Zoo von Cincinnati in den USA ist das weltberühmte Flusspferd Fiona gestorben. Die Todesursache war das Verschlucken einer Kopfbedeckung, die versehentlich in ihr Gehege gelangt war. Tierärzte versuchten mehrfach, das Leben des Tieres zu retten, doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Dies teilte die Verwaltung des Zoos von Cincinnati mit.

Es wurde bekannt, dass Fiona in der vergangenen Woche versehentlich eine Kopfbedeckung verschluckt hatte, die in ihr Gehege gefallen war. Nachdem der Vorfall bemerkt wurde, unternahmen Veterinäre mehrere Versuche, den im Körper verbliebenen Gegenstand zu entfernen. Gleichzeitig wurde medizinische Hilfe geleistet, um den Zustand des Flusspferdes zu stabilisieren und sein Leben zu retten.

Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte Fiona jedoch nicht gerettet werden. Vertreter des Zoos erklärten, dass dieser Verlust für sie sehr schmerzhaft sei.

Der Zoodirektor Dave Jenike betonte, dass niemand erwartet hätte, dass Fionas Leben auf diese Weise enden würde. Er sagte, dass die Mitarbeiter, die das Flusspferd jahrelang gepflegt hatten, alle Möglichkeiten ausgeschöpft und alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, um sie zu retten.

Fiona wäre im Januar nächsten Jahres 10 Jahre alt geworden. Sie kam 2017 deutlich zu früh, extrem klein und schwach zur Welt. Anfangs war ihr Überleben ernsthaft gefährdet, und Tierärzte kämpften lange Zeit um ihr Leben.

Später verbreitete sich die Geschichte von Fionas Überlebenskampf weit und gewann die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Ihre Entwicklung von einem schwachen Jungtier zu einem gesunden Flusspferd wurde für viele zu einem unvergesslichen Ereignis. So wurde Fiona zu einem der bekanntesten und beliebtesten Tiere des Zoos.

Die Zooverwaltung teilte mit, dass Fionas Tod sowohl für die Mitarbeiter, die sie betreuten, als auch für die Millionen Menschen, die ihr Leben verfolgten und sie liebten, ein großer Verlust sei.

Fiona, deren Überlebenschancen einst bezweifelt wurden, hatte später weltweit Millionen von Fans. Ihr vorzeitiger Tod hinterließ eine tiefe Lücke im Herzen des Zooteams und vieler Menschen.