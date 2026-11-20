Das weltberühmte Flusspferd Fiona, das im Zoo von Cincinnati in den USA lebte, ist gestorben. Sie hatte letzte Woche versehentlich eine gestrickte Kopfbedeckung verschluckt, die in ihr Gehege gefallen war. Alle Versuche der Tierärzte, sie zu retten, blieben erfolglos. Dies teilte die Zooverwaltung mit.

Es wurde berichtet, dass Experten mehrfach versucht haben, die Kopfbedeckung aus dem Körper des Flusspferdes zu entfernen. Fiona stand rund um die Uhr unter tierärztlicher Aufsicht und erhielt die notwendige medizinische Versorgung. Dennoch hat sich ihr Zustand nicht verbessert.

Der Zoodirektor Dave Jenike erklärte, dass Fionas Tod ein unerwarteter Verlust für sie sei. Er betonte, dass die Mitarbeiter, die das Tier betreuten, alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, um sie zu retten.

Fiona wäre im Januar 2027 zehn Jahre alt geworden. Sie wurde 2017 sechs Wochen zu früh, sehr klein und schwach geboren. Bei ihrer Geburt wog sie nur 11,3 Kilogramm. Tierärzte und Zoopersonal kämpften lange Zeit um ihr Überleben.

Später verbreitete sich die Geschichte von Fionas Überlebenskampf über das Internet auf der ganzen Welt. Sie gewann die Herzen von Millionen Menschen und wurde zu einem der berühmtesten Tiere des Zoos von Cincinnati.

Zoovertreter erklärten, dass Fionas Tod ein schwerer Verlust für die Mitarbeiter, die sie betreuten, und für ihre Fans auf der ganzen Welt sei.