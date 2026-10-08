Passagier, der versuchte, die Flugzeugtür zu öffnen, ist während des Fluges verstorben

Am 6. Oktober dieses Jahres ereignete sich in Nigeria ein Zwischenfall an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg von Nairobi nach Lagos. Während des Fluges leistete einer der Passagiere Widerstand gegen die Besatzungsmitglieder, versuchte zunächst in das Cockpit einzudringen und wollte anschließend die Flugzeugtür öffnen. Infolge des Vorfalls verstarb die Person. Dies berichtete „Legit.ng“ unter Berufung auf Informationen der nigerianischen Zivilluftfahrtbehörde.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Passagier ursprünglich von der Fluggesellschaft nach Madagaskar gebracht worden war. Dort wurde er jedoch von den Zollbehörden des Landes abgewiesen und erhielt keine Einreiseerlaubnis. Aus diesem Grund war Kenya Airways gezwungen, ihn auf derselben Strecke zurück nach Nigeria zu befördern.

Während des Rückflugs änderte der Mann sein Verhalten drastisch und begann, sich aggressiv zu verhalten. Zunächst versuchte er, in das Cockpit einzudringen, was die Besatzung jedoch verhinderte. Danach begab sich der Passagier zur hinteren Flugzeugtür und versuchte, diese zu öffnen.

Um die Sicherheit der anderen Passagiere zu gewährleisten und eine weitere Eskalation der Situation zu verhindern, hielten die Besatzungsmitglieder den Mann fest und fesselten seine Hände auf dem Rücken. In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, wie der Passagier versucht, die Tür zu öffnen, während sich das Flugzeug in der Luft befand.

Nach Angaben von Kenya Airways verlor der Passagier etwa 20 Minuten vor der Landung in Lagos das Bewusstsein. Die Besatzung leistete sofort Erste Hilfe. Dennoch stellten medizinische Fachkräfte nach der Landung des Flugzeugs am Murtala Muhammed International Airport in Lagos gegen 21:41 Uhr den Tod des Passagiers fest.

Die Identität, Nationalität und das Alter des Verstorbenen sowie die genaue Todesursache wurden bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Die nigerianische Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

Michael Achimugu, ein Sprecher der nigerianischen Zivilluftfahrtbehörde, rief dazu auf, bis zum Abschluss der Ermittlungen keine voreiligen Schlüsse über die genauen Ursachen des Vorfalls zu ziehen. Er betonte, dass die Familie des Verstorbenen eine gerichtsmedizinische Untersuchung beantragen könne, falls sie dies für notwendig erachte.

Kenya Airways sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus. Die Fluggesellschaft erklärte, dass sie im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eng mit den lokalen Behörden und der Luftfahrtaufsicht zusammenarbeiten werde.