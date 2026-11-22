Die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2027 in Dubai werden dieses Jahr mit einem besonderen Spektakel begangen. Zum ersten Mal werden Künstler des weltberühmten Cirque du Soleil am Neujahrsprogramm der Stadt teilnehmen. Die Show findet am 31. Dezember rund um den Burj Khalifa und die Dubai Fountain statt.

Dies gab das große Immobilienunternehmen Emaar aus Dubai bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Künstler des Cirque du Soleil an einer speziell konzipierten Live-Bühnenshow teilnehmen werden. Diese kombiniert akrobatische Darbietungen, Musik und beeindruckende visuelle Effekte. Die Show wird vor der Kulisse des Burj Khalifa, der Dubai Fountain und der Wolkenkratzer der Stadt präsentiert.

Nach Angaben der Organisatoren werden 100 Künstler an dem speziellen Programm mitwirken. Die Show beginnt kurz vor Mitternacht und führt mit einem Countdown zum Jahreswechsel weiter.

Mit Beginn des neuen Jahres werden rund um den Burj Khalifa ein Feuerwerk, eine Drohnenshow sowie Licht- und Projektionsshows organisiert. Emaar plant, auch beim diesjährigen Feuerwerk verbesserte Technologien einzusetzen.

Um das Fest zu verfolgen, werden im Bereich des Burj Park spezielle kostenpflichtige Plätze eingerichtet. Ticketpreise und Verkaufsstart wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Gleichzeitig werden im Stadtzentrum auch Bereiche für die kostenlose Beobachtung des Spektakels ausgewiesen.

Zur Information: Die Veranstaltung Emaar NYE 2027 findet am 31. Dezember 2026 statt und ist der Begrüßung des neuen Jahres 2027 in Dubai gewidmet.