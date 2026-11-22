In der japanischen Hauptstadt Tokio fand ein weltweit seltener Wettbewerb statt: ein Wettstreit darum, wer am schnellsten und qualitativ hochwertigsten schlafen kann. Die Teilnehmer mussten nicht einfach nur schlafen, sondern wahres Können beweisen.

Die Veranstaltung mit dem Namen „Matt Race“, die am 5. Oktober 2026 stattfand, wurde von dem Matratzenhersteller Koala Sleep Japan organisiert. Dutzende Teilnehmer traten an und hatten jeweils bis zu 90 Minuten Zeit, um zu schlafen.

Das Besondere an dem Wettbewerb war, dass die Teilnehmer spezielle Geräte am Kopf trugen, die den Schlafprozess überwachten. Damit wurden die Einschlafgeschwindigkeit und die Schlafqualität bewertet. Einige Teilnehmer nahmen sogar Kuscheltiere mit, um sich während der Ruhephase besser zu entspannen.