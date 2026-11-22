Wettbewerb im schnellsten Einschlafen in Japan: Gewinner wird zum Millionär
In der japanischen Hauptstadt Tokio fand ein weltweit seltener Wettbewerb statt: ein Wettstreit darum, wer am schnellsten und qualitativ hochwertigsten schlafen kann. Die Teilnehmer mussten nicht einfach nur schlafen, sondern wahres Können beweisen.
Die Veranstaltung mit dem Namen „Matt Race“, die am 5. Oktober 2026 stattfand, wurde von dem Matratzenhersteller Koala Sleep Japan organisiert. Dutzende Teilnehmer traten an und hatten jeweils bis zu 90 Minuten Zeit, um zu schlafen.
Das Besondere an dem Wettbewerb war, dass die Teilnehmer spezielle Geräte am Kopf trugen, die den Schlafprozess überwachten. Damit wurden die Einschlafgeschwindigkeit und die Schlafqualität bewertet. Einige Teilnehmer nahmen sogar Kuscheltiere mit, um sich während der Ruhephase besser zu entspannen.
Der Hauptpreis des Wettbewerbs betrug über 2,22 Millionen Yen, was etwa 14.000 US-Dollar entspricht. Der Sieg ging an den Teilnehmer, der am schnellsten einschlief und die beste Schlafqualität erreichte.
Eine Frau, die unter dem Pseudonym Suimii antrat, wurde zur Siegerin gekürt. Sie erklärte, dass sie das Preisgeld für ihre Wohnkosten verwenden und sich von dem restlichen Betrag das Bett ihrer Träume kaufen wolle.
Die Organisatoren betonten, dass das Hauptziel der Veranstaltung nicht nur die Durchführung eines ungewöhnlichen Wettbewerbs war, sondern auch die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die Bedeutung von gesundem Schlaf und ausreichender Erholung zu lenken.
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