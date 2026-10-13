Powerbank an Bord eines Flugzeugs in Indien in Brand geraten (Video)

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Powerbank an Bord eines Flugzeugs in Indien in Brand geraten (Video)

In Indien ist an Bord eines Flugzeugs der Fluggesellschaft IndiGo, das von Delhi nach Chennai unterwegs war, eine Powerbank in Brand geraten. Aufgrund des Vorfalls änderte das Flugzeug seinen Kurs und landete auf dem Flughafen in Hyderabad.

Wie die Zeitung The Indian Express am 11. Oktober 2026 berichtete, ereignete sich der Vorfall auf dem Flug 6E 6115. Nachdem Rauch aus dem Gepäckfach in der Kabine aufgestiegen war, handelten die Flugbegleiter schnell und löschten das Feuer.

Die Piloten leiteten das Flugzeug gemäß den Sicherheitsvorschriften zum Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad um. Das Flugzeug landete sicher; weder Passagiere noch Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, wie Flugbegleiter und einige Passagiere versuchen, den Brand im Gepäckfach zu löschen.

Nach dem Vorfall wurde ein anderes Flugzeug bereitgestellt, um die Passagiere nach Chennai zu bringen. Die Fluggesellschaft IndiGo teilte mit, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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