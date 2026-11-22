Der japanische Kämpfer Kyoji Horiguchi besiegte den Kasachen Asu Almabayev in Doha und gab seinen nächsten Wunschgegner bekannt. Er machte deutlich, dass er ein Anwärter auf den UFC-Titelkampf ist, und forderte Manel Kape sowie Van offen heraus.

„Der Kampf war langweilig, dafür entschuldige ich mich“

Beim UFC-Turnier in Doha trat Kyoji Horiguchi (37-6) gegen Asu Almabayev (24-4) im Octagon an. Der japanische Kämpfer besiegte seinen kasachischen Gegner und erhöhte seine Siegesserie in der Promotion auf 10.

Nach dem Kampf wurde Horiguchi darauf angesprochen, dass er einen Schlagabtausch im Stehen bevorzugt hätte, Almabayev jedoch ständig versuchte, Takedowns zu erzielen.

Der japanische Athlet verhehlte nicht, dass er bedauert, dass der Kampf für die Zuschauer nicht unterhaltsam war.