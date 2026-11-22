Kyoji Horiguchi besiegt Asu Almabayev und fordert UFC-Champion heraus
Der japanische Kämpfer Kyoji Horiguchi besiegte den Kasachen Asu Almabayev in Doha und gab seinen nächsten Wunschgegner bekannt. Er machte deutlich, dass er ein Anwärter auf den UFC-Titelkampf ist, und forderte Manel Kape sowie Van offen heraus.
„Der Kampf war langweilig, dafür entschuldige ich mich“
Beim UFC-Turnier in Doha trat Kyoji Horiguchi (37-6) gegen Asu Almabayev (24-4) im Octagon an. Der japanische Kämpfer besiegte seinen kasachischen Gegner und erhöhte seine Siegesserie in der Promotion auf 10.
Nach dem Kampf wurde Horiguchi darauf angesprochen, dass er einen Schlagabtausch im Stehen bevorzugt hätte, Almabayev jedoch ständig versuchte, Takedowns zu erzielen.
Der japanische Athlet verhehlte nicht, dass er bedauert, dass der Kampf für die Zuschauer nicht unterhaltsam war.
„Ja, das tut mir sehr leid. Der Kampf war langweilig und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. In meinem nächsten Kampf werde ich stärker sein und das Duell wird deutlich spektakulärer. Danke“, sagte Horiguchi.
Horiguchi erhebt Anspruch auf den UFC-Champion
Während des Gesprächs wurde der Kämpfer auch nach seinem nächsten Wunschgegner gefragt. Der Interviewer unterstützte Horiguchi und betonte, dass eine Entschuldigung nicht nötig sei, da er ein Kämpfer sei, der versucht habe, dem Gegner Schaden zuzufügen, und heute den Sieg errungen habe.
Horiguchi erklärte offen, dass sein nächstes Ziel der Titelkampf sei.
„Natürlich möchte ich gegen den Champion kämpfen. Deshalb fordere ich den Sieger zwischen Kape und Van heraus!“ erklärte der japanische Kämpfer.
Damit meldete Horiguchi seine Ansprüche auf den Sieger des potenziellen Duells zwischen Manel Kape und Van an.
UFC-Rekorde von Almabayev und Horiguchi haben sich geändert
Nach diesem Sieg steht die Bilanz von Kyoji Horiguchi in der UFC-Promotion nun bei 10-2. Asu Almabayev bleibt bei einer UFC-Bilanz von 7-2.
Horiguchi strebt nun einen Titelkampf an. Seine Herausforderung an Kape und Van hat das Interesse an den kommenden Wettbewerben im Fliegengewicht weiter gesteigert.
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