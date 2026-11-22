„Wir freuen uns, nach Dschidda zurückzukehren. Unser Gegner ist eine sehr starke Mannschaft. Der Kader ist mit individuell begabten Spielern besetzt. Auch ihr kollektives Spiel ist gut entwickelt. Es ist ein Team, das offensiven Fußball zeigen will und gerne nach vorne spielt.

Emiliano Karas betonte, dass er sich über die Rückkehr nach Dschidda freue, und ging besonders auf die Stärken des Gegners ein. Seiner Meinung nach zeichnet sich Al-Ittihad nicht nur durch individuell begabte Spieler aus, sondern auch durch ein eingespieltes Teamgefüge.

Vor dem Spiel gegen Al-Ittihad im Rahmen des 5. Spieltags der AFC Champions League Elite nahmen Paxtakor-Cheftrainer Emiliano Karas und Spieler Ibrohim Ibrohimov an einer Pressekonferenz teil.

Am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite auf Paxtakor wartet in Dschidda eine schwere Prüfung. Obwohl der Klub aus Taschkent auf einige Spieler verzichten muss, in Saudi-Arabien ist das Ziel, mit einem Sieg zurückzukehren.

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Wir haben einige Ausfälle im Kader. Dennoch werden wir versuchen, als geschlossene Einheit mit all unserer Kraft Widerstand zu leisten. Für die jungen Spieler in unseren Reihen wird dies eine ernsthafte Prüfung. Sie werden lernen, woran sie arbeiten müssen. Wir werden versuchen, dem Gegner keine Räume zu lassen“, sagte Karas.

Ibrohimov: „Wir haben die Absicht, mit einem Sieg nach Taschkent zurückzukehren“

Auch Paxtakor-Spieler Ibrohim Ibrohimov sprach über die Vorbereitung auf das bevorstehende Spiel. Er betonte, dass das Team aus Taschkent Al-Ittihad gründlich analysiert und sich akribisch auf die Partie vorbereitet habe.

Gleichzeitig könnten die Ausfälle einiger Spieler, die nicht mit nach Dschidda reisen konnten, eine zusätzliche Schwierigkeit für die Mannschaft darstellen. Ibrohimov zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass sie deren Abwesenheit kompensieren und auf dem Platz ihr volles Potenzial abrufen werden.

„Wir wissen, dass Al-Ittihad eine starke Mannschaft ist. Wir haben sie genau studiert und uns gut vorbereitet. Einige Spieler konnten nicht mitkommen. Wir werden versuchen, ihr Fehlen vergessen zu machen. Wir werden auf den Platz gehen und versuchen, unsere besten Seiten zu zeigen. Wir haben die Absicht, mit einem Sieg nach Taschkent zurückzukehren.

Dass viele Fans im Stadion sein werden, setzt uns nicht unter Druck. Sobald wir auf dem Platz stehen, konzentrieren wir uns nur auf das Spiel selbst“, sagte Ibrohimov. Seine Worte wurden vom Pressedienst von Paxtakor zitiert.

Welche Prüfung erwartet Paxtakor in Dschidda?

Wie aus den Aussagen auf der Pressekonferenz hervorgeht, ist sich der Trainerstab von Paxtakor der offensiven Qualität des Gegners bewusst. Während Karas den Fokus auf die kollektive Defensive und das Schließen der Räume legte, hob Ibrohimov die mentale Stärke und den Siegeswillen der Spieler hervor.

Die Hauptaufgabe für die Taschkenter besteht darin, trotz der personellen Ausfälle als geschlossene Mannschaft aufzutreten. Besonders für die jungen Spieler ist das Duell gegen einen so starken Gegner eine Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen und internationale Erfahrung zu sammeln.

Das Ziel von Paxtakor in Dschidda ist klar: Trotz des starken Kaders von Al-Ittihad und der Unterstützung durch die Fans mit einem positiven Ergebnis nach Taschkent zurückzukehren.