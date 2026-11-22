Flick lobte die Einstellung seiner Mannschaft, die auch nach dem Rückstand nicht aufgab. Seiner Meinung nach hatte Barcelona bereits in der ersten Halbzeit Chancen auf ein Tor, konnte aber in der zweiten Hälfte durch eine verbesserte Teamleistung das Spiel drehen.

Am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft besiegte Barcelona den FC Villarreal mit 3:2, obwohl sie zwischenzeitlich mit zwei Toren zurücklagen. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel würdigte Hansi Flick den kämpferischen Sieg seiner Mannschaft. Doch nicht nur das Ergebnis beschäftigte den Trainer.

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick sprach nach dem hart erkämpften Sieg gegen Villarreal (3:2) über das Comeback seines Teams, die Leistung in der zweiten Halbzeit und die Situationen rund um die Schiedsrichterentscheidungen. Obwohl der deutsche Trainer mit dem Ergebnis zufrieden war, verbarg er seinen Unmut über die Vorkommnisse an der Seitenlinie nicht.

„Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Besonders, weil wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. Das erste Gegentor haben wir durch einen eigenen Fehler kassiert. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt und unsere Abläufe stabilisiert. Ich denke, wir haben diesen Sieg verdient“, sagte Flick.

Zur Erinnerung: Villarreal ging in der ersten Halbzeit in Führung und baute den Vorsprung nach der Pause auf zwei Tore aus. Doch Barcelona erzielte innerhalb kurzer Zeit drei Treffer und gewann die Partie.

Flick unzufrieden mit den Schiedsrichtern

Auf der Pressekonferenz äußerte sich der Trainer auch zu Fragen bezüglich der Schiedsrichterleistung. Flick betonte, dass er insbesondere die Situation an der Barcelona-Bank und den Platzverweis von Fermín nicht nachvollziehen könne.

„Ich habe nicht verstanden, warum Fermín vom Platz gestellt wurde. Ich habe die Schiedsrichter danach gefragt und genau deshalb die Gelbe Karte bekommen.

Eines weiß ich sicher: Der vierte Offizielle hat das ganze Spiel über nur auf unsere Bank geschaut. Ich versuche auf dem Platz, die Schiedsrichter zu unterstützen. Ich weiß nicht, was passiert ist und was ihm gesagt wurde. Ich muss mich darüber noch genauer informieren“, zitiert die Zeitung Marca den Trainer.

„Diese Probleme wiederholen sich ständig“

Obwohl Flick erklärte, dass er mit der Arbeit der Schiedsrichter im Allgemeinen zufrieden sei, betonte er, dass sich die Probleme mit einem bestimmten Unparteiischen immer wiederholen würden.

„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung der Schiedsrichter zufrieden. Aber unsere Probleme mit diesem Schiedsrichter wiederholen sich ständig – es ist immer dasselbe. Wenn es so weitergeht, bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach besser zu spielen und zu gewinnen. Genau das haben wir in der zweiten Halbzeit getan“, sagte der Barcelona-Coach.

Zusammenfassend äußerte Flick neben der Freude über den Sieg gegen Villarreal auch offen seine Kritik an der Schiedsrichterleistung. Seiner Meinung nach muss das Team trotz strittiger Situationen das eigene Spiel verbessern und weiterhin um das Ergebnis kämpfen.