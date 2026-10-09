Was bedeuten die sensationellen Bilder auf dem modernsten US-Kampfjet?

Ein aufsehenerregendes Foto, das in internationalen Expertenkreisen und bei Verteidigungsanalysten für hitzige Debatten gesorgt hat, ist um die US-Militärluftfahrt aufgetaucht. Das renommierte The Aviationist Magazin veröffentlichte ein exklusives Nahaufnahmefoto eines VMFA-314 „Black Knights“ Staffel-Kampfjets des US Marine Corps, einer F-35C Lightning II der fünften Generation.

Auf dem Rumpf des Flugzeugs sind stilisierte Silhouetten von hochkomplexen Kampfeinsätzen, eingesetzten Waffen und Zielobjekten abgebildet. Besonders die drei U-Boot-Symbole auf der Klappe des Waffenschachts sorgen unter Experten für großes Aufsehen.

„Kampfbericht“ auf dem Rumpf: Welche Waffen wurden eingesetzt?

Nach der Rückkehr von der groß angelegten Operation „Epic Fury“ gegen den Iran wurden unter dem Cockpit und vor den Lufteinlässen dieser F-35C eine Reihe von Silhouetten hochpräziser Waffen verewigt:

Luft-Luft-Raketen: AIM-120 AMRAAM Langstrecken-Lenkwaffen der „Luft-Luft“-Klasse;

Gleitwaffen: AGM-154 JSOW taktische Lenkwaffen;

Familie der schweren Fliegerbomben: GBU-31 JDAM, hochpräzise GBU-54 Laser JDAM sowie GBU-32 JDAM gelenkte Fliegerbomben;

Einsatzindikatoren: Zusätzliche Striche neben jeder Silhouette zeigen an, dass der jeweilige Waffentyp mehrfach unter realen Kampfbedingungen erfolgreich eingesetzt wurde.

Vom Tanker bis zur Drohne: Welche Ziele wurden getroffen?

Die Bilder auf der Waffenschachtklappe belegen, dass das Flugzeug nicht nur in der Luft, sondern auch zu Lande und zu Wasser weitreichende Schläge ausgeführt hat:

Seeziele: Öltanker, Korvette oder ein großes Kriegsschiff der Fregattenklasse;

Landziele: Artilleriegeschütz, mobiles Flugabwehrraketensystem (auf LKW-Chassis) sowie stationäre Raketenabschussbasen oder andere strategische Bodenobjekte;

Abgeschossene Drohne: Abgebildet ist eine Silhouette, die der Shahed-136 mit ihren dreieckigen Flügeln ähnelt. Zur Erinnerung: Am 3. Februar 2026 schoss die VMFA-314-Staffel eine Shahed-139-Drohne ab, die auf den Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ im Arabischen Meer zusteuerte. Obwohl es leichte Unterschiede in der Form gibt, vermuten Analysten, dass dieses Symbol genau diesen erfolgreichen Abfangeinsatz markiert.

Das große Rätsel: Wie konnte die F-35C drei U-Boote versenken?

Das Hauptaugenmerk der Militärexperten liegt auf den drei U-Boot-Silhouetten:

Ungewöhnlicher Fall: Die Bekämpfung und Zerstörung von U-Booten durch ein taktisches Kampfflugzeug gilt in der Militärluftfahrt als äußerst seltenes Ereignis;

Präzedenzfall vorhanden: Zuvor wurde bereits an einer F/A-18F Super Hornet der VFA-41-Staffel der US Navy ein U-Boot-Symbol zusammen mit dem Schriftzug „Sub Buster“ gesichtet;

Interpretation und Wahrheit: The Aviationist betont, dass die Markierungen an der F-35C nicht genau preisgeben, um welche U-Boot-Klasse es sich handelt. Die Silhouetten sind symbolisch und könnten die Zerstörung im Hafen, das Stoppen an der Wasseroberfläche oder die erfolgreiche Teilnahme an einer Such- und Angriffsmission bedeuten.

Obwohl offizielle US-Stellen die Markierungen nicht kommentiert haben, zeigen diese Bilder deutlich, dass die F-35C in der Lage ist, in modernen Multi-Domain-Kämpfen ein breites Spektrum strategischer Ziele von See bis Land zu neutralisieren.