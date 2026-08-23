Chinesischer Roboter läuft schneller als der Weltrekord von Usain Bolt

Entwickelt von dem chinesischen Unternehmen Honor, Lightning ein humanoider Roboter, legte die 100-Meter-Distanz in 9,32 Sekunden zurück und brach damit in einem ersten Test den Weltrekord von Usain Bolt. Bolt stellte den Rekord 2009 mit einer Zeit von 9,58 Sekunden auf. Dies berichtete Securitylab.

Während des Tests erreichte Lightning eine Geschwindigkeit von 14,5 Metern pro Sekunde, was fast 52 Stundenkilometern entspricht. Dieses Ergebnis war jedoch kein offizieller Wettkampflauf, sondern wurde bei einem Vorbereitungstest vor den Spielen erzielt. In der ersten Phase des Wettbewerbs erreichte Lightning eine Zeit von 9,47 Sekunden.

Bei den 2. World Robot Games für humanoide Roboter, die vom 22. bis 26. August in Peking stattfinden, nehmen 666 Teams aus 16 Ländern mit insgesamt 2.056 Robotern teil. Das Programm umfasst 51 Wettbewerbsarten und 1.301 Einzeldisziplinen.

Neben dem Laufen zeigen die Roboter ihre Fähigkeiten auch in Bereichen wie Fußball, Tischtennis, Gewichtheben, Kampfsport und Tanzen. Zudem werden sie auf ihre Einsatzfähigkeit in realen Umgebungen wie Fabriken, Hotels, Haushalten und der Logistik getestet.

Am Eröffnungstag des Wettbewerbs übertraf ein weiterer chinesischer Roboter — Tiangong Ultra mit einer Zeit von 9,39 Sekunden ebenfalls Bolts Rekord von 9,58 Sekunden. Damit demonstrierten die Roboter, dass sie im Sprint über kurze Distanzen schneller sind als die bisherigen menschlichen Bestleistungen.