Die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) startet auf italienischem Territorium ihre jährliche traditionelle Übung zur nuklearen Abschreckung, Steadfast Noon genannt. Bei diesen Manövern, die am Dienstag beginnen und eine Woche dauern, werden dual einsetzbare Spezialflugzeuge getestet, die sowohl für konventionelle als auch für nukleare Waffen ausgelegt sind.

Die diesjährigen Übungen haben einen Rekord in ihrem Umfang aufgestellt — es nehmen 17 Mitgliedsstaaten teil (zum Vergleich: 2024 waren es 13 und 2025 14 Länder).

Neue Mitglieder, Kampfjets und der Boykott Frankreichs

Die Kräfte und Teilnehmer bei den Militärmanövern verteilen sich wie folgt:

Vollständige Teilnahme Nordeuropas: Die neuesten Mitglieder des Bündnisses, Finnland und Schweden, haben ihre Teilnahme bestätigt. Neben Personal schickte Schweden auch seinen bekannten JAS 39 Gripen Kampfjet;

Mobilisierung der europäischen Luftfahrt: Rumänien entsandte F-16 Kampfjets nach Italien, Deutschland stellte drei Tornado Flugzeuge bereit, und auch die Türkei und die USA nehmen mit vollständigen Flugbesatzungen und technischem Fachpersonal teil;

Frankreichs Absage: Paris weigerte sich, an den diesjährigen Übungen teilzunehmen, da es nicht Teil der nuklearen Planungsgruppe der NATO ist.

Flugzonen und Sicherheitsmaßnahmen

Laut der italienischen Sole 24 Ore Zeitung und offiziellen Angaben des Bündnisses:

Standort: Die Manöver finden in der Nähe der Luftwaffenstützpunkte Aviano und Ghedi in Norditalien sowie in weiten Lufträumen im Verantwortungsbereich des Bündnisses statt (bei ähnlichen Übungen 2023 flogen die Flugzeuge über Italien, Kroatien und das Mittelmeer);

Kein Einsatz echter Waffen: Die italienische Luftwaffe teilte mit, dass während der Übungen keine echten nuklearen Gefechtswaffen verwendet werden;

Geplante Veranstaltung: Das Bündnis betonte, dass diese Flüge im Voraus geplant wurden, nicht mit aktuellen politischen Ereignissen in der Welt zusammenhängen und sich nicht gegen ein bestimmtes Land richten.

Moskaus Reaktion und Bedenken

Diese NATO-Aktionen stießen bei Russland auf Widerspruch:

Zunehmende Spannungen: Die russische Botschaft in Belgien erklärte, dass diese Manöver trotz der Erklärungen von Bündnisvertretern über „friedliche Ziele“ nicht dazu beitragen, die militärischen Spannungen in Europa zu verringern;

Risiken nuklearer Missionen: Die russische Seite äußert regelmäßig Bedenken, dass die Stationierung taktischer US-Atomwaffen auf europäischem Boden und die gemeinsamen nuklearen Operationen des Bündnisses das regionale Gleichgewicht untergraben.

Zur Information: Im vergangenen Jahr waren an den Übungen in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und Dänemark etwa 70 Militärflugzeuge und über 2.000 Soldaten beteiligt.