Suizidversuche auf US-Kriegsschiff vor Iran-Einsatz (Video)

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Suizidversuche auf US-Kriegsschiff vor Iran-Einsatz (Video)

In einer Zeit höchster Spannungen im Nahen Osten wurde bekannt, dass es innerhalb der US Navy zu einer schweren psychischen Krise kam. Auf dem Weg zu einem Kampfeinsatz in Richtung Iran USS Abraham Lincoln bestätigte der Kommandant des riesigen Flugzeugträgers, Kapitän Dan Keeler offiziell, dass es unter der Besatzung zu Suizidversuchen gekommen ist.

Laut dem Kommandanten ereigneten sich diese besorgniserregenden und gefährlichen Vorfälle genau in der Zeit, als das Schiff auf dem Weg zur iranischen Küste war und die Gefahr eines potenziellen Konflikts drastisch zunahm.

Stellungnahme von Kapitän Keeler: „Keine Todesfälle, aber das Problem ist sehr ernst“

Bei einem Auftritt vor Medienvertretern betonte der Schiffskommandant, dass die Soldaten einer schweren psychischen Belastung ausgesetzt waren:

  • Keiner endete tödlich: Dank glücklicher Umstände und sofortiger Maßnahmen endete keiner der Suizidversuche tödlich;

  • Hoher Kampfstress und Druck: Die Möglichkeit eines direkten militärischen Konflikts mit dem Iran, die ständige Alarmbereitschaft und die drohenden Vergeltungsschläge haben die Psyche der Seeleute schwer belastet;

  • Eingeständnis psychischer Probleme: Der Kapitän räumte offen ein, dass es tatsächlich ernsthafte Probleme mit der psychischen Verfassung der Soldaten gab, und teilte mit, dass nach den Vorfällen die psychologische Betreuung an Bord verstärkt wurde.

Systemisches Problem in der US Navy

Der Vorfall auf der USS Abraham Lincoln hat die Debatte über langfristige Militärmissionen der US-Armee und deren Auswirkungen auf die Gesundheit des Personals neu entfacht:

  • Monatelange Kampfeinsätze: Das Leben auf hoher See, fernab der Familie und unter der ständigen Bedrohung durch Raketenangriffe, zermürbt die psychische Stabilität junger Soldaten;

  • Der Preis der Konfrontation mit dem Iran: Die Politik Washingtons, die militärische Präsenz im Nahen Osten zu erhöhen, erweist sich nicht nur als hohe finanzielle Belastung, sondern auch als enorme Herausforderung für die psychische Gesundheit der Soldaten.

Obwohl das Militärkommando erklärt, die Lage unter Kontrolle zu haben, wird eine solche psychische Krise während einer Kampfmission als Faktor bewertet, der die allgemeine Einsatzbereitschaft der Einheiten ernsthaft beeinträchtigen könnte.

USS Abraham LincolnDan KeelerUS NavyIranMilitär
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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