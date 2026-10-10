Blutgerinnsel im Herzen eines 27-jährigen Mannes entdeckt

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Blutgerinnsel im Herzen eines 27-jährigen Mannes entdeckt

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das eine Ultraschalluntersuchung des Herzens eines 27-jährigen Mannes zeigt. Darin wird berichtet, dass bei dem 1999 geborenen Patienten ein Thrombus, also ein Blutgerinnsel, im Herzen festgestellt wurde.

Es wurde bekannt gegeben, dass der junge Mann im Gespräch mit dem Arzt angab, in den letzten Tagen unter Symptomen wie Kurzatmigkeit, Atemnot und starker Müdigkeit gelitten zu haben.

Ein Blutgerinnsel kann durch verschiedene Faktoren entstehen. Übermäßiger Konsum von Energydrinks kann den Herzschlag beschleunigen und den Blutdruck beeinflussen. Es gibt jedoch derzeit keine bestätigten Informationen darüber, dass bei diesem speziellen Patienten die Energydrinks die Ursache für die Entstehung des Thrombus waren.

Experten betonen, wie wichtig es ist, gesundheitliche Veränderungen nicht zu ignorieren. Bei unerklärlicher starker Müdigkeit, Atemnot oder Brustschmerzen sollte medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Wenn plötzlich starke Atemnot oder heftige Brustschmerzen auftreten, muss umgehend der Notruf gewählt werden.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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