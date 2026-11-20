In Kasachstan wurde vorgeschlagen, die Herstellung, den Import und den Verkauf von Energydrinks vollständig zu verbieten. Diese Initiative wurde vom öffentlichen Verband „Otalar ittifoqi“ (Väterunion) eingebracht, wie NUR.KZ berichtete.

Vertreter der Organisation sind der Ansicht, dass ein Verkaufsverbot für Personen unter 21 Jahren nicht ausreicht. Daher haben sie vorgeschlagen, auch die Produktion, die gewerbliche Einfuhr, den Groß- und Einzelhandel sowie den Vertrieb über Online-Shops und Lieferdienste zu untersagen.

Die Autoren der Petition begründen ihre Initiative mit den potenziell negativen Auswirkungen von Energydrinks auf die Gesundheit. Ihrer Meinung nach können diese Getränke den Blutdruck beeinflussen, einen zu hohen Zuckergehalt aufweisen und die in zuckerfreien Varianten enthaltenen Süßstoffe können gesundheitliche Risiken bergen.

Zudem betonten die Vertreter des Verbandes, dass der regelmäßige Konsum von Energydrinks durch Erwachsene zur Bekämpfung von Müdigkeit und Schlaflosigkeit zu Schlafstörungen und Abhängigkeiten führen kann.

Die Petition schlägt außerdem vor, die Werbung für Energydrinks, deren kostenlose Verteilung sowie die Promotion über soziale Netzwerke zu verbieten. Darüber hinaus wird gefordert, Umgehungen des Verbots durch Namensänderungen der Produkte zu verhindern, Haftungsregeln für illegalen Handel festzulegen und die Aktivitäten von Herstellern, Importeuren und Verkäufern zu überwachen.

Die Initiative wurde am 18. November 2026 auf dem offiziellen Petitionsportal veröffentlicht und an das Gesundheitsministerium übermittelt. Für die Prüfung der Petition sind 50.000 Unterschriften erforderlich.

Es ist anzumerken, dass es sich hierbei bisher lediglich um einen Vorschlag des öffentlichen Verbandes handelt und noch keine Entscheidung über ein vollständiges Verbot von Energydrinks getroffen wurde.