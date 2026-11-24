In der Schweizer Stadt Genf hat für den usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und den amtierenden Weltmeister, den Inder Dommaraju Gukesh, ein historischer Kampf um die Schachweltmeisterschaft begonnen. Das Gesamtpreisgeld für das auf 14 Partien angesetzte Match beträgt 2,5 Millionen Dollar. Interessanterweise ist in den direkten Duellen der beiden im klassischen Schach bisher ein deutlicher Vorteil für Sindarov zu erkennen. Dieses Duell ist für das usbekische Schach von besonderer Bedeutung. Javohir Sindarov ist der erste Schachspieler in der Geschichte des Landes, der um den absoluten Weltmeistertitel im klassischen Schach kämpft. Er versucht, den amtierenden Champion Gukesh vom Thron zu stoßen und ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Schachs aufzuschlagen. 2,5 Millionen Dollar Preisgeld: Wie viel erhält der Sieger? Das Gesamtpreisgeld für den Weltmeisterschaftskampf wurde auf 2,5 Millionen Dollar festgelegt. Das Match besteht aus 14 klassischen Partien; derjenige Spieler, der zuerst 7,5 Punkte erreicht, wird Weltmeister. Sollte es nach 14 Partien unentschieden stehen (7:7), wird der Sieger im Tie-Break ermittelt. In diesem Fall erhält der Champion 1,3 Millionen Dollar und der Verlierer 1,2 Millionen Dollar Preisgeld.

Die Verteilung des Preisgeldes hängt jedoch nicht nur vom Ergebnis des Tie-Breaks ab. Gemäß den Regeln werden für jeden Sieg in den klassischen Partien 200.000 Dollar an den Spieler vergeben, während der restliche Betrag gleichmäßig zwischen den beiden Teilnehmern aufgeteilt wird. Auch bei Ergebnissen mit geringem Abstand kommt die Verteilung von 1,3 und 1,2 Millionen Dollar zur Anwendung. Sindarov hat die Oberhand gegen Gukesh Einer der Aspekte, die vor dem Duell beachtet werden müssen, ist die Statistik der direkten Begegnungen der beiden Großmeister. Bisher haben sie sich dreimal im klassischen Schach gemessen. In zwei dieser Partien konnte Javohir Sindarov gewinnen, eine weitere Begegnung endete remis. Gukesh konnte den usbekischen Schachspieler bisher in keiner klassischen Partie besiegen. Somit steht es in den direkten Duellen 2,5:0,5 zugunsten von Sindarov. Allerdings wurden zwei dieser Ergebnisse 2018 und 2022 erzielt, als die Spieler noch sehr jung waren. Ihr letztes klassisches Aufeinandertreffen im Jahr 2026 endete jedoch unentschieden. Ein großer Test gegen den Weltmeister Dommaraju Gukesh wurde 2024 Weltmeister, nachdem er den Chinesen Ding Liren besiegt hatte. Nun verteidigt der indische Schachspieler seinen Titel zum ersten Mal.