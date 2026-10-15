Ungewöhnliche Hochzeit vor den Pyramiden von Ägypten: Braut heiratet im 30 Jahre alten Kleid ihrer Mutter

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Ungewöhnliche Hochzeit vor den Pyramiden von Ägypten: Braut heiratet im 30 Jahre alten Kleid ihrer Mutter

In Ägypten fand eine der unvergesslichsten und einzigartigsten Hochzeitszeremonien des Herbstes statt. Die Feier, die in der Nähe von Kairo in der Region Sakkara vor der Kulisse der antiken Djoser-Stufenpyramide organisiert wurde, erregte durch die Entscheidung der Braut, das Hochzeitskleid ihrer Mutter zu tragen, große Aufmerksamkeit.

Die Braut Regina Khalid entschied sich, an einem der wichtigsten Tage ihres Lebens das über 30 Jahre alte Brautkleid ihrer Mutter zu tragen. Die Aufgabe, das Kleid, das familiäre Werte und Erinnerungen verkörpert, in einem modernen Stil neu zu gestalten, wurde der ägyptischen Marke Salma Osman anvertraut.

Für die Zeremonie am Tag wurde ein elegantes und einzigartiges Kleid aus elfenbeinfarbener Seidentaft angefertigt. Die Designer versuchten, dem Kleid einen neuen Look zu verleihen und dabei den ursprünglichen Geist des Modells zu bewahren.

Eines der bemerkenswertesten Details des Kleides war die große Blume, die für den Brautstrauß angefertigt wurde. Bei ihrer Herstellung wurde die traditionelle Technik der Blumenherstellung verwendet, die bereits bei der Anfertigung des Kleides für die Mutter der Braut zum Einsatz kam. Auf diese Weise spiegelte sich ein historisches Detail des mütterlichen Hochzeitskleides im Look der neuen Generation wider.

Für die Abendzeremonie wurde das Aussehen des Kleides verändert: Das Korsett wurde entfernt, wodurch ein leichterer und modernerer zweiteiliger Look entstand.

Die Kulisse der antiken Pyramiden, das zum Familienerbe gewordene Kleid und seine moderne Interpretation machten diese Hochzeit nicht nur luxuriös, sondern auch zu einer Zeremonie voller Bedeutung und Erinnerungen.

Regina KhalidSalma OsmanHochzeit in SakkaraDjoser-StufenpyramideÄgypten
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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