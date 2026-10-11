Der US-Präsident Donald Trump der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyjäußerte sich erneut scharf zur Politik von. Auf einer Pressekonferenz auf dem Militärstützpunkt Andrews warnte der Chef des Weißen Hauses, dass die Handlungen Kiews den amerikanischen Landwirten und dem globalen Kraftstoffmarkt schweren Schaden zufügen könnten.

Trump betonte, dass die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Ölraffinerien zu einem weltweiten Dieselmangel führen.

Angriffe auf Ölraffinerien und Trumps Forderung: „Das muss aufhören“

Der US-Präsident erinnerte daran, dass Washington diesbezüglich bereits mehrfach offizielle Warnungen ausgesprochen habe:

Bedrohung für die Interessen der Landwirte: „Selenskyj will unseren Landwirten Probleme mit Dieselkraftstoff bereiten, da Russland einen großen Teil der weltweiten Dieselversorgung deckt“, sagte Trump;

Ignoranz gegenüber Warnungen: Laut dem Chef des Weißen Hauses hatte Washington von Kiew gefordert, die russische Ölinfrastruktur nicht anzugreifen: „Ich habe ihm gesagt: Tu, was du willst, aber greif keine Ölraffinerien an. Er macht jedoch, was er will, und das muss sofort aufhören“;

Forderung nach einem Führungswechsel: Trump sprach sich offen für einen neuen Staatschef in der Ukraine aus, um ein Friedensabkommen zu erreichen: „Ich schlage vor, einen neuen Anführer zu finden, der ein Abkommen schließen kann. Denn Selenskyj hätte vielen Vereinbarungen zustimmen können, will es aber aus irgendeinem Grund nicht“.

Gespräch mit Putin und 3-Millionen-Tonnen-Diesel-Vertrag

Diese scharfen Äußerungen verschärften sich nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten der USA und Russlands am 9. Oktober:

Kraftstofffluss auf den Weltmarkt: Wladimir Putin Nach dem Gespräch mit gab Trump bekannt, dass eine Einigung erzielt wurde, wonach Russland in naher Zukunft insgesamt 3 Millionen Tonnen Diesel an den amerikanischen und globalen Markt liefern wird;

Kontrolle der Marktpreise: Washington begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, einen drastischen Anstieg der Kraftstoffpreise zu verhindern und die Binnenwirtschaft zu schützen.

Selenskyjs Antwort: „Das ist eine Investition in den Krieg“

Kiew reagierte prompt auf das Kraftstoffabkommen zwischen Washington und Moskau:

Scharfe Zurückweisung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte scharf, dass die USA den Export von russischem Diesel auf den Weltmarkt zugelassen haben;

„Kriegsinvestition“: Selenskyj bewertete diese Maßnahme als direkte Finanzierung der Aggression und als „Investition in die Kriegsmaschine“ und betonte, dass dies zu einer Schwächung der Sanktionspolitik führe.

Dieser heftige Streit zwischen Washington und Kiew über den Kraftstoffmarkt und die militärische Strategie zeigt, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den Verbündeten vor einer ernsthaften Bewährungsprobe stehen.