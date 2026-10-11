Offener Streit zwischen Trump und Selenskyj über Diesel und russische Raffinerien

·102·Welt
Offener Streit zwischen Trump und Selenskyj über Diesel und russische Raffinerien

Der US-Präsident Donald Trump der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyjäußerte sich erneut scharf zur Politik von. Auf einer Pressekonferenz auf dem Militärstützpunkt Andrews warnte der Chef des Weißen Hauses, dass die Handlungen Kiews den amerikanischen Landwirten und dem globalen Kraftstoffmarkt schweren Schaden zufügen könnten.

Trump betonte, dass die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Ölraffinerien zu einem weltweiten Dieselmangel führen.

Angriffe auf Ölraffinerien und Trumps Forderung: „Das muss aufhören“

Der US-Präsident erinnerte daran, dass Washington diesbezüglich bereits mehrfach offizielle Warnungen ausgesprochen habe:

  • Bedrohung für die Interessen der Landwirte: „Selenskyj will unseren Landwirten Probleme mit Dieselkraftstoff bereiten, da Russland einen großen Teil der weltweiten Dieselversorgung deckt“, sagte Trump;

  • Ignoranz gegenüber Warnungen: Laut dem Chef des Weißen Hauses hatte Washington von Kiew gefordert, die russische Ölinfrastruktur nicht anzugreifen: „Ich habe ihm gesagt: Tu, was du willst, aber greif keine Ölraffinerien an. Er macht jedoch, was er will, und das muss sofort aufhören“;

  • Forderung nach einem Führungswechsel: Trump sprach sich offen für einen neuen Staatschef in der Ukraine aus, um ein Friedensabkommen zu erreichen: „Ich schlage vor, einen neuen Anführer zu finden, der ein Abkommen schließen kann. Denn Selenskyj hätte vielen Vereinbarungen zustimmen können, will es aber aus irgendeinem Grund nicht“.

Gespräch mit Putin und 3-Millionen-Tonnen-Diesel-Vertrag

Diese scharfen Äußerungen verschärften sich nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten der USA und Russlands am 9. Oktober:

  • Kraftstofffluss auf den Weltmarkt: Wladimir Putin Nach dem Gespräch mit gab Trump bekannt, dass eine Einigung erzielt wurde, wonach Russland in naher Zukunft insgesamt 3 Millionen Tonnen Diesel an den amerikanischen und globalen Markt liefern wird;

  • Kontrolle der Marktpreise: Washington begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, einen drastischen Anstieg der Kraftstoffpreise zu verhindern und die Binnenwirtschaft zu schützen.

Selenskyjs Antwort: „Das ist eine Investition in den Krieg“

Kiew reagierte prompt auf das Kraftstoffabkommen zwischen Washington und Moskau:

  • Scharfe Zurückweisung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte scharf, dass die USA den Export von russischem Diesel auf den Weltmarkt zugelassen haben;

  • „Kriegsinvestition“: Selenskyj bewertete diese Maßnahme als direkte Finanzierung der Aggression und als „Investition in die Kriegsmaschine“ und betonte, dass dies zu einer Schwächung der Sanktionspolitik führe.

Dieser heftige Streit zwischen Washington und Kiew über den Kraftstoffmarkt und die militärische Strategie zeigt, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den Verbündeten vor einer ernsthaften Bewährungsprobe stehen.

Donald TrumpWolodymyr SelenskyjWladimir PutinRussland-Ukraine-KriegEnergiepolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NYT: Russland könnte Pläne für großflächige Angriffe auf das ukrainische Energiesystem ausgearbeitet habenNYT: Russland könnte Pläne für großflächige Angriffe auf das ukrainische Energiesystem ausgearbeitet haben3 Oktober 10:48USA, Europa und die Ukraine diskutieren Plan zur Beendigung des Krieges bis zum WinterUSA, Europa und die Ukraine diskutieren Plan zur Beendigung des Krieges bis zum WinterGestern 21:54«Eine dauerhafte Lösung ist nötig»: Selenskyj stellt harte Bedingungen für den Energie-Friedensplan der USA«Eine dauerhafte Lösung ist nötig»: Selenskyj stellt harte Bedingungen für den Energie-Friedensplan der USA15 September 11:30Selenskyj stellt Bedingungen: Kiews offizielle Position enthüllt – Schwere Zweifel an RusslandSelenskyj stellt Bedingungen: Kiews offizielle Position enthüllt – Schwere Zweifel an Russland15 September 07:15„Neue Ideen erforderlich“: Geheime Verhandlungen zwischen den USA und Russland geführt„Neue Ideen erforderlich“: Geheime Verhandlungen zwischen den USA und Russland geführt24 Juli 00:26Trump kündigt Bereitschaft für nächstes Treffen mit Putin an: Warum ist Miami fragwürdig?Trump kündigt Bereitschaft für nächstes Treffen mit Putin an: Warum ist Miami fragwürdig?23 September 09:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt