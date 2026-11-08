Das berühmte US-Programm, das darauf abzielt, den Menschen nach einer halben Jahrhundertpause wieder auf die Mondoberfläche zu bringen, Artemis steht vor einem weiteren ernsten Problem.

Wie die Washington Post berichtet, droht das Unternehmen Axiom Space, das mit der Entwicklung der Raumanzüge der nächsten Generation beauftragt wurde, die Anzüge nicht fristgerecht fertigzustellen. Dies könnte zu einer weiteren Verschiebung des für 2028 geplanten historischen Fluges führen.

Warum sind die Anzüge nicht fertig? NASA streicht Funktionen

Die Situation um die Anzüge, die für eine Mondlandung – die seit 1972 nicht mehr stattgefunden hat – entwickelt werden, bleibt komplex:

Warnung der Inspektoren: Bereits im April dieses Jahres veröffentlichte das Büro des Generalinspekteurs der NASA einen offiziellen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass die Produktion der Raumanzüge deutlich hinter dem Zeitplan zurückliegt;

Risiko von Verzögerungen und Vereinfachung: Um die Fristen nicht zu verpassen, entschied die NASA-Führung, eine Reihe komplexer innovativer Funktionen des Anzugs zu entfernen und das Design so weit wie möglich zu vereinfachen;

Zurück in die Apollo-Ära: Experten zufolge erinnern diese gestrafften neuen Anzüge eher an die klassische Ausrüstung der Astronauten der legendären Apollo-Missionen der 1960er und 1970er Jahre als an moderne Spitzentechnologie.

Rivale im Wettlauf: Wird China im 21. Jahrhundert die Nase vorn haben?

Diese Verzögerung hat nicht nur wissenschaftliche, sondern auch enorme geopolitische Bedeutung:

Pekings Vorsprung: Sollten die USA den Plan für 2028 aufgrund der Raumanzüge verschieben, könnte China, das sein Mondprogramm rasant vorantreibt, das erste Land der Welt werden, das im 21. Jahrhundert erfolgreich Taikonauten auf dem Mond landet.

Modegigant und Trumps Sohn: Wer steckt hinter Axiom Space?

Der Prozess der Entwicklung der Raumanzüge steht auch aufgrund der Beteiligung bekannter Namen und Marken im Fokus der Öffentlichkeit: