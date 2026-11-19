Carlsen verweigert zwei Tage in Folge klassische Partien gegen Assaubajewa
Der norwegische Großmeister Magnus Carlsen beim Total Chess Weltmeisterschaftsturnier gegen die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubajewahat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keine klassische Schachpartie bestritten. In beiden Fällen wurde er mit einer technischen Niederlage gewertet. Dies berichtete India Today.
In Budapest findet ein Testturnier für die Total Chess Weltmeisterschaft statt, das klassisches Schach, Rapid und Blitz kombiniert. Carlsen verlief die Gruppenphase erfolglos: Er konnte keine seiner 10 klassischen Partien gewinnen. Infolgedessen sank sein Live-Rating um 21,8 Punkte auf 2801,2. Damit droht der Schachspieler zum ersten Mal seit fast 17 Jahren unter die 2800-Punkte-Marke zu fallen.
In der Play-off-Phase des Turniers traf Carlsen im Kampf um die Plätze 17–20 auf Bibisara Assaubajewa. Nach den Rapid- und Blitzpartien des ersten Tages führte der Norweger mit 11,5:0,5. Somit konnte das Ergebnis der klassischen Partie den Gesamtsieger des Tages nicht mehr beeinflussen.
Aus diesem Grund nahm Carlsen nicht an der klassischen Partie teil. Nach Ablauf der festgelegten Wartezeit wurde er mit einer technischen Niederlage gewertet, was zu einem Tagesergebnis von 11,5:8,5 zu seinen Gunsten führte. Diese Partie hatte keinen Einfluss auf das FIDE-Rating.
Am nächsten Tag traten die Spieler erneut gegeneinander an. In den Rapid- und Blitzpartien dominierte Carlsen mit 10:2. Auch diesmal weigerte er sich, die klassische Partie zu spielen. Durch den technischen Sieg für Assaubajewa endete das Duell des zweiten Tages mit einem 10:10-Unentschieden.
Carlsen begründete seine Entscheidung damit, dass es keinen Sinn ergebe, eine klassische Partie zu spielen, wenn der Ausgang des Tagesduells bereits feststehe. Er betonte, dass das Ergebnis einer solchen Partie auch keinen Einfluss auf das Rating haben sollte.
Somit setzte sich Carlsen nach den zwei Tagen gegen Assaubajewa durch und kämpft weiter um den 17. Platz im Turnier.
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