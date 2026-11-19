Der norwegische Großmeister Magnus Carlsen beim Total Chess Weltmeisterschaftsturnier gegen die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubajewahat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keine klassische Schachpartie bestritten. In beiden Fällen wurde er mit einer technischen Niederlage gewertet. Dies berichtete India Today.

In Budapest findet ein Testturnier für die Total Chess Weltmeisterschaft statt, das klassisches Schach, Rapid und Blitz kombiniert. Carlsen verlief die Gruppenphase erfolglos: Er konnte keine seiner 10 klassischen Partien gewinnen. Infolgedessen sank sein Live-Rating um 21,8 Punkte auf 2801,2. Damit droht der Schachspieler zum ersten Mal seit fast 17 Jahren unter die 2800-Punkte-Marke zu fallen.

In der Play-off-Phase des Turniers traf Carlsen im Kampf um die Plätze 17–20 auf Bibisara Assaubajewa. Nach den Rapid- und Blitzpartien des ersten Tages führte der Norweger mit 11,5:0,5. Somit konnte das Ergebnis der klassischen Partie den Gesamtsieger des Tages nicht mehr beeinflussen.