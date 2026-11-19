Der junge Star der spanischen Fußballnationalmannschaft und des FC Barcelona, Lamine Yamals Bruder Keyn rückt ebenfalls in den Fokus der Öffentlichkeit. Der erst 4-jährige Junge ist das neue Gesicht der Werbekampagne der Modemarke „Boss“, die Anfang dieses Monats gestartet ist.

Keyn wurde in Kleidung aus der neuen Kollektion der Marke fotografiert. Seine Teilnahme an dem Werbeprojekt sorgte auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Dass ein Junge im Kindergartenalter bereits mit einer renommierten internationalen Marke zusammenarbeitet, war für viele eine unerwartete Nachricht.

Während sein Bruder Lamine Yamal derzeit mit seinen Erfolgen auf dem Fußballplatz die Welt begeistert, beginnt nun ein weiteres Familienmitglied, sich in der Modewelt zu profilieren.

Interessanterweise werden Keyns erste Schritte in der Werbebranche bereits mit der Fußballkarriere seines Bruders verglichen. Natürlich ist es noch zu früh, um Schlüsse über den zukünftigen Weg des Vierjährigen zu ziehen. Dennoch ist seine Teilnahme an der Kampagne einer bekannten Marke bereits jetzt ein bemerkenswertes Ereignis.

Vielleicht hätte selbst Lamine Yamal nicht erwartet, dass sein Bruder so früh zu solcher Bekanntheit gelangen würde.