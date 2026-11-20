Der usbekische Profiboxer Ruslan Abdullayev bestreitet morgen, am 21. November, seinen nächsten Kampf in den USA. Unser Landsmann, der im Superleichtgewicht antritt, trifft auf den Mexikaner Juan Mesa Angulo.

Der Profiboxabend findet im Fantasy Springs Casino in Indio, Kalifornien, statt. Für Abdullayev ist dieser Kampf ein weiterer Test, um sein Können erneut unter Beweis zu stellen und seine Siegesserie im Profiring auszubauen.

Abdullayev und Angulo standen sich vor dem Turnier gegenüber

Heute Morgen nahmen die Kämpfer an den offiziellen Medienveranstaltungen vor dem Wettkampf teil. Im Rahmen dieser Events präsentierten sich die Boxer der Öffentlichkeit und sprachen über ihre Vorbereitung auf das bevorstehende Duell.