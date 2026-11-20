Ruslan Abdullayev trifft vor wichtigem Kampf in den USA auf seinen Gegner
Der usbekische Profiboxer Ruslan Abdullayev bestreitet morgen, am 21. November, seinen nächsten Kampf in den USA. Unser Landsmann, der im Superleichtgewicht antritt, trifft auf den Mexikaner Juan Mesa Angulo.
Der Profiboxabend findet im Fantasy Springs Casino in Indio, Kalifornien, statt. Für Abdullayev ist dieser Kampf ein weiterer Test, um sein Können erneut unter Beweis zu stellen und seine Siegesserie im Profiring auszubauen.
Abdullayev und Angulo standen sich vor dem Turnier gegenüber
Heute Morgen nahmen die Kämpfer an den offiziellen Medienveranstaltungen vor dem Wettkampf teil. Im Rahmen dieser Events präsentierten sich die Boxer der Öffentlichkeit und sprachen über ihre Vorbereitung auf das bevorstehende Duell.
Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Aufeinandertreffen im Ring. Der Mexikaner Juan Mesa Angulo tritt als nächster Gegner von Abdullayev an. Für beide Boxer ist dieser Kampf eine wichtige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu zeigen und die Fans zu begeistern.
Usbekische Boxfans erwartet ein Kampf am frühen Morgen
Da der Kampf in den USA stattfindet, können die Fans in Usbekistan ihn in den frühen Morgenstunden verfolgen. Informationen zur genauen Startzeit und zur Übertragung werden voraussichtlich separat bekannt gegeben.
Welches Ergebnis Ruslan Abdullayev gegen seinen mexikanischen Kontrahenten erzielen wird, zeigt sich nun im Ring. Für die Fans, die von unserem Landsmann einen überzeugenden Kampf und den nächsten Sieg erwarten, wird das morgige Duell eines der Highlights sein.
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