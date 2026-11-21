In Berlin, Deutschland, ist der Bau von Fußgänger- und Fahrradbrücken ohne Beton unter Verwendung von Holz und Granit geplant. Die von Ingenieuren entwickelte neue Technologie soll die Lebensdauer der Bauwerke im Vergleich zu herkömmlichen Holzbrücken um das Drei- bis Fünffache verlängern und zudem die CO2-Emissionen während des Bauprozesses erheblich reduzieren.

Lösungen, die darauf abzielen, den Einsatz von Beton im Bauwesen zu verringern, auf ökologisch nachhaltige Materialien umzusteigen und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die in Deutschland vorgeschlagene neue Brückentechnologie könnte genau diesen Zielen dienen.

Das Projekt sieht den Bau betonfreier Brücken durch die Kombination von Holzkonstruktionen und Granitplatten vor. Ingenieure betonen, dass diese Methode nicht nur ökologisch, sondern auch im Hinblick auf die Stabilität und langfristige Nutzung der Konstruktion vielversprechend ist.

Wie funktioniert die neue Konstruktion aus Holz und Granit?

Diese Technologie wurde in Zusammenarbeit zwischen Forschern der Technischen Universität Berlin und dem Ingenieurbüro Miebach entwickelt. Die Projektverantwortlichen betonen, dass die Kombination von Holz und Granit in der Brückenkonstruktion auf diese Weise einen neuen Ansatz darstellt.

Bei herkömmlichen Holzbrücken können bestimmte Teile der Konstruktion durch Niederschlag, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und andere äußere Einflüsse schneller verschleißen. Im neuen Projekt wird vorgeschlagen, anstelle von Beton große Granitplatten zu verwenden, um die Holzteile vor den negativen Auswirkungen der Außenwelt zu schützen.

Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Belastung des Holzes durch äußere Einflüsse zu verringern und die Lebensdauer des Bauwerks zu verlängern. Nach Einschätzung der Ingenieure könnten solche Brücken drei- bis fünfmal länger halten als herkömmliche Holzkonstruktionen.

Um die Sicherheit und Stabilität der Technologie zu bewerten, haben die Forscher zahlreiche Tests durchgeführt. Dabei wurden die Stabilität und die Tragfähigkeit der Konstruktion untersucht.

Zwei neue Brücken werden in Berlin gebaut

Um die neue Technologie in der Praxis anzuwenden, plant das Unternehmen Miebach den Bau von zwei Brücken für Fußgänger und Radfahrer im Berliner Bezirk Spandau.

Dem Projekt zufolge wird jede Brücke etwa 15 Meter lang sein. Sie werden an der Stelle alter Holzbrücken errichtet, die derzeit nicht mehr nutzbar sind.

Die neuen Bauwerke sind für den Fußgänger- und Radverkehr konzipiert und werden ohne Beton durch die Kombination der konstruktiven Möglichkeiten von Holz und Granit errichtet.

Warum ist diese Technologie ökologisch wichtig?

Einer der Hauptvorteile der neuen Konstruktion ist die Möglichkeit, die Kohlendioxidemissionen (CO₂) während des Bauprozesses zu reduzieren. Die Verringerung des Betonverbrauchs und die Nutzung alternativer Materialien wie Holz können dazu beitragen, die ökologischen Auswirkungen des Bauens zu senken.

Darüber hinaus sehen die Entwickler die Möglichkeit, die Konstruktion in Teile zu zerlegen und die Materialien später wiederzuverwenden oder zu recyceln, als wichtigen Vorteil.

Durch die Kombination von Holz und Granit soll die Lebensdauer des Bauwerks verlängert, die Wiederverwendbarkeit der Materialien erhöht und die ökologische Belastung verringert werden.

Die Forscher ziehen in Betracht, dass diese Technologie in Zukunft auch für den Bau von Fußgänger- und Fahrradbrücken in anderen Regionen Deutschlands eingesetzt werden könnte.

Wenn das Projekt in der Praxis die erwarteten Ergebnisse liefert, könnte die Verwendung von Holz und Granit zu einer ökologischen, stabilen und langlebigen Alternative für den Bau städtischer Infrastruktur werden.