In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kam es aufgrund von Fotos in sozialen Netzwerken zu einer Familientragödie. Ein 18-jähriger junger Mann forderte seine Schwester auf, ihre Fotos auf Instagram zu löschen. Nachdem sie sich weigerte, entbrannte ein Streit, in dessen Verlauf der junge Mann seine 23-jährige Schwester mit einem Messer angriff. Die junge Frau verstarb infolge der Verletzungen.

Kommentare auf Instagram lösten Familienstreit aus

Es wurde bekannt, dass sich der tragische Vorfall am 16. November 2026 in Baku ereignete.

Das Opfer war die 23-jährige Künstlerin Gulyara Mehtiyeva; der Tatverdächtige ist ihr 18-jähriger Halbbruder Oyxon Mehdiyev. Es wird darauf hingewiesen, dass sie denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter hatten.

Oyxon Mehdiyev war Student im zweiten Studienjahr an der Aserbaidschanischen Staatlichen Akademie für Körperkultur und Sport.

Ersten Informationen zufolge war der junge Mann mit den Fotos, die seine Schwester in sozialen Netzwerken veröffentlichte, unzufrieden. Besonders die Kommentare fremder Männer unter den Fotos erregten seinen Zorn.

Er verlangte von seiner Schwester, diese Fotos von Instagram zu löschen. Gulyara wollte dies jedoch nicht tun. Infolgedessen kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern.

Streit in der Küche endete in einer Tragödie

Berichten zufolge geriet Oyxon, nachdem er von der Universität nach Hause zurückgekehrt war, erneut in der Küche mit seiner Schwester in Streit. Während der Auseinandersetzung stach er dreimal mit einem Messer auf Gulyara ein. Die Stiche trafen das Herz und den Halsbereich.

Nachbarn, die die Schreie des Mädchens hörten, riefen Hilfe herbei. Gulyara wurde ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten ihr Leben nicht mehr retten.

18-Jähriger festgenommen

Die Strafverfolgungsbehörden haben den Tatverdächtigen Oyxon Mehdiyev festgenommen. Informationen zufolge gestand er während des Verhörs, die Tat aus Eifersucht begangen zu haben.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, und die ersten Ermittlungen laufen. Die rechtliche Bewertung der Tat des Verdächtigen erfolgt im Rahmen des Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens.

Dieser Vorfall ist ein tragisches Beispiel dafür, zu welch schwerwiegenden Folgen Konflikte aufgrund von Fotos in sozialen Netzwerken oder den darunter hinterlassenen Kommentaren führen können. Dennoch kann keine Eifersucht, kein Streit und kein persönlicher Unmut einen Angriff auf ein Menschenleben rechtfertigen.