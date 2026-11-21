Anthony Joshua zeigt sich zuversichtlich, seinen Gegner in einem möglichen Kampf gegen Tyson Fury durch K.o. zu besiegen. Der ehemalige britische Weltmeister erklärte, dass er das Duell gegen seinen Landsmann gewinnen und den Kampf sogar in der achten Runde beenden werde. Joshua schloss jedoch nicht aus, dass dies auch früher geschehen könnte.

„Ich werde ihn in der achten Runde ausknocken“

Der britische Boxer Anthony Joshua äußerte sich zuversichtlich über einen K.o.-Sieg, als er über den bevorstehenden Kampf gegen den langjährigen ehemaligen WBC-Champion Tyson Fury sprach.

In einem Interview mit der Zeitung The Sun betonte Joshua, dass er seinen Gegner in der achten Runde ausknocken werde. Er unterstrich sein Vertrauen in seine K.o.-Fähigkeiten und erklärte, dass er mit einer siegessicheren Mentalität in den Ring steigen werde.