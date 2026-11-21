Joshua verspricht K.o.-Sieg in der achten Runde gegen Fury
Anthony Joshua zeigt sich zuversichtlich, seinen Gegner in einem möglichen Kampf gegen Tyson Fury durch K.o. zu besiegen. Der ehemalige britische Weltmeister erklärte, dass er das Duell gegen seinen Landsmann gewinnen und den Kampf sogar in der achten Runde beenden werde. Joshua schloss jedoch nicht aus, dass dies auch früher geschehen könnte.
„Ich werde ihn in der achten Runde ausknocken“
Der britische Boxer Anthony Joshua äußerte sich zuversichtlich über einen K.o.-Sieg, als er über den bevorstehenden Kampf gegen den langjährigen ehemaligen WBC-Champion Tyson Fury sprach.
In einem Interview mit der Zeitung The Sun betonte Joshua, dass er seinen Gegner in der achten Runde ausknocken werde. Er unterstrich sein Vertrauen in seine K.o.-Fähigkeiten und erklärte, dass er mit einer siegessicheren Mentalität in den Ring steigen werde.
„Ich bin ein K.o.-Spezialist. Ich werde ihn in der achten Runde ausknocken. Es sei denn natürlich, ich schaffe es schon in den ersten 30 Sekunden. Das ist reiner Wettbewerb und der Kampfgeist eines Pitbulls, der auf den Sieg aus ist. Mit genau dieser Energie werden wir in den Ring steigen“, sagte Anthony Joshua.
Kampf zwischen Joshua und Fury könnte 70.000 Zuschauer anlocken
Der mit Spannung erwartete Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury ist für den 11. Dezember in Cardiff geplant.
Der Kampf soll im Principality Stadium in Cardiff, Großbritannien, stattfinden, das 70.000 Zuschauern Platz bietet.
Joshuas Aussage über den K.o. in der achten Runde wird derzeit als selbstbewusste Prognose und Herausforderung vor dem Kampf gewertet. Das tatsächliche Ergebnis im Ring wird jedoch von der Vorbereitung und der Taktik der Boxer während des Kampfes abhängen.
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