Beim SCO Open Cup in Moskau erzielte die usbekische Sambo-Nationalmannschaft ein herausragendes Ergebnis. Unsere Vertreter, die mit 7 Athleten an den Start gingen, gewannen 7 Medaillen, darunter 4 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen. Dieses Ergebnis ermöglichte es den usbekischen Sambosportlern, bei dem Turnier mit 10 teilnehmenden Ländern den ersten Platz in der Mannschaftswertung zu belegen.

Usbekische Sambosportler gewinnen 4 Goldmedaillen

In der russischen Hauptstadt Moskau endeten die Sambo-Wettbewerbe im Rahmen des Open Cup der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die Athleten der usbekischen Nationalmannschaft wurden in allen 7 Gewichtsklassen und Disziplinen mit Medaillen ausgezeichnet.

Die usbekische Nationalmannschaft beendete das Turnier mit 4 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen.

Die Medaillen unserer Landesvertreter verteilten sich wie folgt: