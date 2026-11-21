Usbekische Sambosportler gewinnen mit 7 Medaillen die Mannschaftswertung in Moskau
Beim SCO Open Cup in Moskau erzielte die usbekische Sambo-Nationalmannschaft ein herausragendes Ergebnis. Unsere Vertreter, die mit 7 Athleten an den Start gingen, gewannen 7 Medaillen, darunter 4 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen. Dieses Ergebnis ermöglichte es den usbekischen Sambosportlern, bei dem Turnier mit 10 teilnehmenden Ländern den ersten Platz in der Mannschaftswertung zu belegen.
Usbekische Sambosportler gewinnen 4 Goldmedaillen
In der russischen Hauptstadt Moskau endeten die Sambo-Wettbewerbe im Rahmen des Open Cup der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die Athleten der usbekischen Nationalmannschaft wurden in allen 7 Gewichtsklassen und Disziplinen mit Medaillen ausgezeichnet.
Die usbekische Nationalmannschaft beendete das Turnier mit 4 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen.
Die Medaillen unserer Landesvertreter verteilten sich wie folgt:
Goldmedaillen:
−64 kg: Sardor Olimjonov;
−72 kg: Muxlisa Turdiyeva;
−71 kg (Combat Sambo): Sharif Kushayev;
−88 kg (Combat Sambo): Mirzatilla Egamnazarov.
Silbermedaille:
−98 kg: Shohjahon G‘olibov.
Bronzemedaillen:
−79 kg: Muhammadyusuf Yusufjonov;
−54 kg: Shohida Xonto‘rayeva.
Usbekistan belegt den ersten Platz unter 10 Ländern
Die usbekische Sambo-Nationalmannschaft trat mit 7 Athleten an, die alle zu den Preisträgern des Turniers zählten. Dass vier Athleten den Meistertitel errangen und drei weitere mit Medaillen zurückkehrten, ermöglichte der Nationalmannschaft ein hervorragendes Gesamtergebnis.
Damit belegten die usbekischen Sambosportler den ersten Platz unter den 10 Nationalmannschaften, die am SCO Open Cup teilnahmen.
An der Siegerehrung des Turniers nahmen der Leiter der usbekischen Sportdelegation und Rektor der Sportakademie Usbekistan, Ilhom Tursunaliyev, sowie der Vorsitzende des usbekischen Sambo-Verbandes, Alisher Alimov, teil.
Das Ergebnis in Moskau war einer der erfolgreichen internationalen Auftritte der usbekischen Sambo-Nationalmannschaft. Die Rückkehr von 7 Athleten mit 7 Medaillen und der erste Platz in der Mannschaftswertung zeigten, dass das Turnier für die Delegation erfolgreich abgeschlossen wurde.
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