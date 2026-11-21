Wissenschaftler aus den USA haben spezielle Socken entwickelt, die dazu beitragen, bei langen Fußmärschen weniger zu ermüden und Energie zu sparen. Diese innovativen Socken umschließen den Mittelfuß fest an der Basis der Zehen und dienen dazu, den beim Gehen verbrauchten Kraftaufwand zu reduzieren. Die Forschungsergebnisse wurden in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences veröffentlicht.

Die speziellen Socken wurden von Forschern der University of Texas in den USA entwickelt. Ihr Hauptunterschied zu gewöhnlichen Socken besteht darin, dass drei dichte Bänder in das Gewebe eingearbeitet sind. Diese Bänder halten den vorderen Teil des Fußes fest und verhindern, dass er sich bei Belastung übermäßig zur Seite ausdehnt.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass durch diesen Druck die Steifigkeit des Fußgewölbes, das sich beim Gehen biegt, um 65 Prozent zunimmt. Gleichzeitig bleibt die natürliche Beweglichkeit des Fußes in der letzten Phase des Schrittes erhalten, sodass der Mensch sich problemlos vom Boden abstoßen und vorwärts bewegen kann.

Wie wurden die neuen Socken getestet?

Um die Effizienz der Technologie zu überprüfen, zogen die Forscher 12 gesunde Freiwillige mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren heran. Sie gingen jeweils fünf Minuten auf einem Laufband, zunächst in gewöhnlichen, im Laden gekauften Socken und dann in den von den Wissenschaftlern entwickelten Spezialsocken.

Während des Experiments beobachteten die Experten auch den Atmungsprozess der Teilnehmer. Insbesondere wurden die vom Körper aufgenommene Sauerstoffmenge und die beim Ausatmen abgegebene Kohlendioxidmenge gemessen. Anhand dieser Indikatoren wurde der Energieverbrauch beim Gehen bewertet.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwendung der neuen Socken den Energieverbrauch beim Gehen um etwa 2 Prozent senkt. Auf den ersten Blick mag dies kein großer Unterschied sein. Die Studienautoren verglichen diesen Effekt jedoch mit dem Verlust von zwei Kilogramm Körpergewicht. Ihrer Meinung nach kann eine solche Einsparung besonders für Menschen, die lange Strecken zu Fuß zurücklegen, von erheblicher Bedeutung sein.

Wie arbeiten die Fußmuskeln?

Im Verlauf der Studie entdeckten die Wissenschaftler ein weiteres interessantes Phänomen. Beim Tragen der Spezialsocken arbeiten die Wadenmuskeln mit etwas mehr Kraft, aber ihre Kontraktionsgeschwindigkeit verlangsamt sich. Infolgedessen sinkt der gesamte Energieverbrauch während der Bewegung.

Die Experten vergleichen diesen Prozess mit dem Schalten in einen höheren Gang beim Fahrradfahren. Dabei wendet der Radfahrer mehr Kraft auf, um das Pedal zu treten, aber die Bewegung erfolgt langsamer. Bei den neuen Socken ändert sich das Arbeitsmuster der Muskeln auf ähnliche Weise.

Wer könnte die neue Erfindung in Zukunft nutzen?

Die Entwickler haben bereits ein Patent für diese Technologie angemeldet. Die Autoren der Studie betonen, dass die Spezialsocken Menschen in Zukunft helfen könnten, längere Strecken mit weniger Ermüdung zurückzulegen.

Darüber hinaus wird angenommen, dass sie das Gehen auch für Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätseinschränkungen erleichtern könnten.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Studie bisher nur mit 12 Teilnehmern durchgeführt wurde. Daher sind die erzielten Ergebnisse vorläufig. Um die tatsächliche Wirksamkeit der neuen Socken und ihre Auswirkungen auf verschiedene Menschen zu bestimmen, sind umfangreichere zusätzliche Tests erforderlich.