Neue Preise für iPhone 17 Pro und Pro Max
Die aktuellen Preise für iPhone Smartphones wurden aktualisiert. Neben den Standardmodellen sind auch die Pro- und Pro Max-Versionen mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich. Die iPhone 17-Serie bietet Varianten mit eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM. Bei beiden Konfigurationen dieser Geräte sind 2 IMEI registriert.
iPhone 15 und 16 Modelle:
• iPhone 15, 128 GB — 659$
• iPhone 16, 128 GB — 849$
iPhone 16 Pro Modelle:
• 128 GB Speicher — 1099$
• 256 GB Speicher — 1199$
• 512 GB Speicher — 1299$
iPhone 16 Pro Max Modelle:
• 256 GB Speicher — 1299$
• 512 GB Speicher — 1399$
eSIM + eSIM Versionen (2 IMEI registriert)
iPhone 17:
• 256 GB — 949$
iPhone 17 Air:
• 256 GB, Blue — 939$
• 256 GB, Black — 939$
• 256 GB, Gold — 939$
• 256 GB, White — 939$
iPhone 17 Pro:
• 256 GB, Orange — 1279$ (Mega Sale)
• 256 GB, Deep Blue — 1259$ (Rabatt)
• 256 GB, Silver — 1339$
• 512 GB, Blue — 1499$
• 512 GB, Orange — 1299$ (Rabatt)
• 512 GB, Silver — 1399$
• 1 TB, Orange — 1649$ (Rabatt)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB, Deep Blue — 1369$
• 256 GB, Orange — 1389$
• 256 GB, Silver — 1439$
• 512 GB, Deep Blue — 1549$ (Rabatt)
• 512 GB, Orange — 1499$ (Rabatt)
• 512 GB, Silver — 1699$
• 1 TB, Orange — 1899$
• 1 TB, Blue — 1849$
• 1 TB, Silver — 1899$
• 2 TB, Blue — 2199$
• 2 TB, Orange — 2199$
• 2 TB, Silver — 2399$
SIM + eSIM Versionen (2 IMEI registriert)
iPhone 17:
• 256 GB — 949$
iPhone 17 Pro:
• 256 GB, Orange — 1349$
• 256 GB, Deep Blue — 1399$
• 256 GB, Silver — 1429$
• 512 GB, Orange — 1499$
• 512 GB, Silver — 1599$
• 512 GB, Blue — 1629$
• 1 TB, Orange — 1699$ (Mega Sale)
• 1 TB, Silver — 1879$ (Rabatt)
• 1 TB, Blue — 1999$
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB, Deep Blue — 1399$ (Rabatt)
• 256 GB, Orange — 1399$
• 256 GB, Silver — 1549$
• 512 GB, Orange — 1649$
• 512 GB, Blue — 1679$ (Mega Sale)
• 512 GB, Silver — 1729$
• 1 TB, Orange — 2029$
• 1 TB, Blue — 1949$
• 1 TB, Silver — 2099$
• 2 TB, Blue — 2399$
• 2 TB, Orange — 2399$
• 2 TB, Silver — 2499$
Alle Preise Stand 21. November 2026.
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