Die usbekische Frauen-Fußballnationalmannschaft bestreitet in Taschkent zwei Freundschaftsspiele gegen die U-20-Auswahl Russlands. Die Partien finden am 30. November und 2. Dezember statt. Die russische Trainerin bezeichnete die usbekischen Spielerinnen als starken und kampfstarken Gegner.

Beide Spiele finden in Taschkent statt

Wie der Russische Fußballverband (RFS) auf seiner offiziellen Website mitteilte, wird die russische U-20-Frauennationalmannschaft zwei Freundschaftsspiele gegen die usbekische Auswahl bestreiten.

Beide Spiele werden in der Stadt Taschkent ausgetragen. Der Spielplan sieht wie folgt aus:

30. November — erstes Freundschaftsspiel;

2. Dezember — zweites Freundschaftsspiel.

Beide Partien beginnen um 15:00 Uhr Ortszeit Taschkent.

Diese Spiele bieten der usbekischen Nationalmannschaft die Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene zu beweisen, Spielpraxis zu sammeln und das Zusammenspiel zu verbessern.

Russische Trainerin lobt die usbekische Nationalmannschaft

Die Cheftrainerin der russischen U-20-Frauennationalmannschaft, Elena Medved, äußerte sich zu den bevorstehenden Spielen gegen die usbekischen Fußballerinnen und betonte, dass ihnen der Gegner gut bekannt sei.

Ihren Worten zufolge sind beide Teams bereits im letzten Jahr aufeinandergetroffen. Die russische Expertin hob besonders die körperliche Stärke, die Kampfbereitschaft und die Zweikampfstärke der usbekischen Spielerinnen hervor.

„Die usbekische Nationalmannschaft ist uns gut bekannt: Wir haben letztes Jahr gegen dieses Team gespielt. Es ist eine physisch starke, kampfbetonte Mannschaft, die auf dem Platz gut zu kämpfen weiß und dem Gegner nie eine Verschnaufpause gönnt. Ich denke, wir erwarten interessante und nützliche Spiele. Für uns ist es eine gute Gelegenheit, uns gegen einen würdigen Gegner zu testen, unsere physische und taktische Vorbereitung zu bewerten und die notwendige Spielpraxis zu sammeln. Ich bin sicher, dass beide Spiele für die Zuschauer attraktiv sein werden“, sagte Elena Medved.

Interessante Duelle erwarten beide Teams

Wie aus den Aussagen der russischen Trainerin hervorgeht, haben die bevorstehenden Spiele für beide Mannschaften eine Bedeutung, die über ein gewöhnliches Testspiel hinausgeht.

Während die usbekischen Fußballerinnen die Chance haben, auf heimischem Boden Erfahrungen gegen einen internationalen Gegner zu sammeln, verfolgt die russische Nationalmannschaft das Ziel, ihre physische und taktische Verfassung zu prüfen.

In den zwei Spielen am 30. November und 2. Dezember in Taschkent wird sich zeigen, welches Potenzial in den Mannschaften steckt.