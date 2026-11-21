Ein bisher unveröffentlichtes Foto des verstorbenen iranischen Obersten Führers Ali Chamenei mit seiner Enkelin Zahra Mohammadi Golpayegani wurde veröffentlicht. Das Bild wurde am 20. November anlässlich des Weltkindertages auf Chameneis offizieller Website publiziert und verbreitete sich in den sozialen Medien.

Offiziellen iranischen Quellen zufolge wurde Zahra am 18. Dezember 2024 geboren. Sie kam im Alter von 14 Monaten bei US-amerikanischen und israelischen Luftangriffen auf den Iran am 28. Februar 2026 ums Leben. Das Baby war die Tochter von Ali Chameneis Tochter Bushra Chamenei und Mohammad Javad Mohammadi Golpayegani.

In den offiziellen Nachrichtenkanälen des Iran wurde berichtet, dass Ali Chamenei und seine kleine Enkelin in den ersten Tagen des Krieges gemeinsam ums Leben kamen. Der Angriff galt auch dem Hauptquartier des Obersten Führers in Teheran. Es wurde mitgeteilt, dass auch Zahras Mutter bei diesem Angriff starb.

Es ist erwähnenswert, dass Zahras Tod bereits im Juli 2026 während der Beerdigungszeremonien für Ali Chamenei die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Damals wurde der kleine, in die iranische Flagge gehüllte Sarg des Mädchens in der Großen Musalla in Teheran aufgebahrt. Ihr Foto wurde daneben platziert und der Sarg wurde neben dem von Ali Chamenei aufgestellt. Diese Bilder verbreiteten sich in iranischen und internationalen Medien.