Die 15-jährige Usbekin Asal Maksumova hat den mit 5.895 Metern höchsten Punkt Afrikas, den Kilimandscharo, bestiegen. Damit ist sie die jüngste Person aus Usbekistan, die diesen Meilenstein erreicht hat. Dies gab das Mädchen auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Asal widmete diese Expedition dem 35. Jahrestag der Unabhängigkeit Usbekistans. Im Rahmen des Projekts „Project Independence“ wählten die Teilnehmer die berühmte Marangu-Route des Kilimandscharo. Während der sechstägigen Expedition legte das Team fast 72 Kilometer zurück. Sie durchquerten feuchte tropische Wälder, alpine Wüsten und schneebedeckte Hänge.

Der schwierigste Teil der Reise war der Gipfelaufstieg. Die Teilnehmer waren fast 14 Stunden lang unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt sank die Lufttemperatur auf minus 10 Grad, es schneite und es wehte ein starker Wind.

Während der Expedition präsentierte Asal auch unsere nationalen Werte. Zusammen mit ihrem Team bereitete sie im Horombo-Lager auf einer Höhe von 3.720 Metern usbekischen Plov zu. Zudem führte sie am Berg drei nationale Tänze auf.

Am 7. November richtete die junge Bergsteigerin eine Videobotschaft an Präsident Shavkat Mirziyoyev auf ihrer Instagram-Seite, in der sie erklärte, dass sie dieses Ergebnis dem 35. Jahrestag der Unabhängigkeit Usbekistans widme.

„Ich hoffe, dass ich durch meinen Aufstieg viele junge Menschen zu neuen Initiativen inspirieren kann“, sagte Asal.

Zur Information: Der Uhuru-Gipfel des Kilimandscharo liegt 5.895 Meter über dem Meeresspiegel. Der Kilimandscharo, der als das höchste Bergmassiv Afrikas gilt, steht seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.