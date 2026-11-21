10 Milliarden Kilometer zurückgelegte Strecke BepiColombo die Raumsonde hat sich dem Merkur ausreichend genähert und bereitet sich darauf vor, in dessen Umlaufbahn einzutreten. Diese Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Die Sonde muss unter extremen Bedingungen arbeiten: Auf der Oberfläche des Merkur, dem sonnennächsten Planeten, können die Temperaturen tagsüber +430°C erreichen und nachts auf −180°C fallen. Zudem ist der Planet ständig einer starken Sonnenstrahlung ausgesetzt.

Acht Jahre Flug und ein riskantes 11-minütiges Manöver

BepiColombo wurde 2018 vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gestartet. Aufgrund der starken Gravitationsanziehung der Sonne musste die Sonde während des gesamten Fluges ihre Geschwindigkeit kontinuierlich drosseln (bremsen) und ihre Flugbahn ständig anpassen.

Unter Ausnutzung der Gravitation der Planeten hat die Sonde in acht Jahren: