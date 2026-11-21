BepiColombo erreicht Merkur nach 10 Milliarden Kilometern Flug
10 Milliarden Kilometer zurückgelegte Strecke BepiColombo die Raumsonde hat sich dem Merkur ausreichend genähert und bereitet sich darauf vor, in dessen Umlaufbahn einzutreten. Diese Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).
Die Sonde muss unter extremen Bedingungen arbeiten: Auf der Oberfläche des Merkur, dem sonnennächsten Planeten, können die Temperaturen tagsüber +430°C erreichen und nachts auf −180°C fallen. Zudem ist der Planet ständig einer starken Sonnenstrahlung ausgesetzt.
Acht Jahre Flug und ein riskantes 11-minütiges Manöver
BepiColombo wurde 2018 vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gestartet. Aufgrund der starken Gravitationsanziehung der Sonne musste die Sonde während des gesamten Fluges ihre Geschwindigkeit kontinuierlich drosseln (bremsen) und ihre Flugbahn ständig anpassen.
Unter Ausnutzung der Gravitation der Planeten hat die Sonde in acht Jahren:
die Erde 1-mal,
die Venus 2-mal,
und den Merkur 6-mal umkreist.
Beim Eintritt in die Merkur-Umlaufbahn steht der Sonde die riskanteste Prüfung bevor: Damit die Gravitationskraft des Planeten sie in der Umlaufbahn halten kann, muss BepiColombo innerhalb von 11 Minuten ihre Geschwindigkeit auf das erforderliche Maß reduzieren. Sollte das Manöver nicht wie geplant verlaufen, besteht die Gefahr, dass die Sonde am Planeten vorbeifliegt und in die Tiefen des Weltraums abdriftet.
Missionsaspekte
Daten und Details
Organisatoren
Europäische Weltraumorganisation (ESA) und Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Startjahr und Ort
2018, Weltraumbahnhof Französisch-Guayana
Zurückgelegte Strecke
10 Milliarden Kilometer; Gravitationsmanöver (Erde — 1, Venus — 2, Merkur — 6)
Temperatur und Umgebung
Temperaturen von +430°C bis −180°C, starke Sonnenstrahlung
Test zum Eintritt in die Umlaufbahn
Manöver zur Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von 11 Minuten
Geheimnisse des Planeten: Eis, Vertiefungen und ein riesiger Kern
Bisher haben sich nur zwei NASA-Missionen dem Merkur genähert: In den 1970er Jahren flog Mariner 10 dreimal am Planeten vorbei, und 2011 erreichte MESSENGER die Umlaufbahn, arbeitete dort vier Jahre lang und entdeckte Eis in den Polarkratern.
Mit der neuen Mission wollen Wissenschaftler folgende Fragen klären:
Eis in Kratern: Wie sich Eis trotz der Nähe zur Sonne in den Kratern des Planeten halten kann;
Geheimnisvolle Vertiefungen: Die Ursachen für die tausendfach vorkommenden, steilwandigen und geologisch jungen Vertiefungen, die etwa 100.000 Jahre alt sind und deren Entstehung nicht auf Meteoriteneinschläge zurückzuführen ist;
Außergewöhnlich großer Metallkern: Die Eigenschaften des riesigen Metallkerns des Planeten, obwohl dieser kleiner als der Mond ist.
An Bord von BepiColombo befinden sich zwei orbitalen Einheiten, die sich nach Erreichen des Merkur nach einigen Wochen trennen werden: ESA beobachtet die Oberfläche aus der Nähe, JAXA führt Beobachtungen aus einer deutlich höheren Umlaufbahn durch.
Was glauben Sie, welche neuen Erkenntnisse über die Entstehung der mysteriösen Vertiefungen auf dem Merkur und den riesigen Metallkern für das Verständnis der Evolution des Sonnensystems bringen werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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