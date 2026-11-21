In Südkorea wurde eine ungewöhnliche Methode angewandt, um Abiturienten zu identifizieren, die während der Hochschulaufnahmeprüfung ihre Handys nicht abgegeben, sondern versteckt hatten. Die Regierung sandte landesweit dreimal eine Notfallwarnung, die dazu führte, dass die Handys laut klingelten.

Wie der Fernsehsender SBS berichtete, führten die während der nationalen Hochschulaufnahmeprüfung (CSAT) am 19. November 2026 gesendeten Signale dazu, dass die Handys selbst im lautlosen Modus 10,5 Sekunden lang laut klingelten.

Die erste Warnung wurde um 08:30 Uhr gesendet, 10 Minuten vor Beginn der ersten Prüfungsphase. Allein dieses Signal half dabei, 31 Abiturienten zu identifizieren, die Handys und andere Geräte in den Prüfungszentren versteckt hatten.

Die weiteren Signale wurden um 14:21 Uhr und 14:57 Uhr gesendet. Insgesamt wurden durch die drei Warnungen bei 49 Abiturienten nicht abgegebene Handys entdeckt. Einige Handys klingelten in den Prüfungsräumen, andere in Taschen, die auf den Fluren abgestellt waren.

Es wird angemerkt, dass in Südkorea in diesem Jahr 551.864 Personen für die Teilnahme an der Prüfung registriert waren. Den Regeln zufolge ist das Mitbringen von Smartphones und anderen elektronischen Geräten in den Prüfungsraum verboten. Selbst wenn das Handy nicht benutzt wird, gilt das Behalten des Geräts als Regelverstoß und führt zur Annullierung der Prüfungsergebnisse.

Die Verschärfung der Kontrollmaßnahmen in diesem Jahr erfolgte, nachdem bei früheren Prüfungen Fälle von Betrug mittels versteckter Kameras, Smartphones und künstlicher Intelligenz aufgedeckt wurden. Aus diesem Grund wurden während der Prüfung nicht nur Handys, sondern auch Brillen und Knöpfe an der Kleidung auf versteckte Geräte überprüft.

Die Behörden gaben an, dass sie die aufgedeckten Fälle weiter untersuchen und je nach Schwere des Regelverstoßes entsprechende Maßnahmen ergreifen werden.