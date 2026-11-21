In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das ein Paar zeigt, wie es an einem Tisch isst, der über einem Abgrund hängt. Die Aufnahmen des ungewöhnlichen Dates sorgten bei Internetnutzern für großes Erstaunen.

Im Video ist zu sehen, wie ein Mann im schwarzen Anzug und eine Frau im weißen Kleid an einem Tisch sitzen, der an Stahlseilen befestigt ist. Der Tisch ist mit verschiedenen Speisen und Getränken gedeckt. Das Paar isst in schwindelerregender Höhe und unterhält sich vor der Kulisse der umliegenden Berge und grünen Landschaften.

Es ist bekannt, dass das Video eines solchen ungewöhnlichen Dates im März 2024 auf Instagram verbreitet wurde. Es gibt jedoch keine verlässlichen Informationen darüber, wo genau die Aufnahmen entstanden sind. Einige ausländische Medien beschrieben die Situation als ein speziell organisiertes romantisches Date oder ein Fotoshooting.

Beobachter vor Ort wurden dabei gefilmt, wie sie das Geschehen mit ihren Mobiltelefonen festhielten.

Das Video löste in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige ein solches Date als romantisches und unvergessliches Erlebnis bezeichneten, wiesen andere auf die Sicherheitsbedenken in dieser Höhe hin.