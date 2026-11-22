Callixte Nzamwita aus Ruanda hat internationale Aufmerksamkeit erregt, weil er seit 55 Jahren ein isoliertes Leben führt. Er gibt an, dass eine tiefe Angst vor Frauen der Grund dafür sei. Diese Angst entwickelte der Mann im Alter von 16 Jahren.

Um den engen Kontakt zu Menschen, insbesondere zu Frauen, zu vermeiden, hat Nzamwita sein Haus mit einem Zaun umgeben. Er lebt in einer kleinen Einzimmerhütte. In einem Interview mit dem Fernsehsender Afrimax TV erklärte er, dass allein die Nähe zu Frauen bei ihm Angst auslöse.

Sein Zustand wird mit Gynophobie – einer krankhaften Angst vor Frauen – verglichen. Es gibt jedoch keine offiziellen Informationen darüber, dass bei dem Mann eine solche Diagnose gestellt wurde.

Interessanterweise helfen ihm die Frauen aus der Nachbarschaft trotz seiner Distanz zu ihnen regelmäßig. Sie hinterlassen Lebensmittel und lebensnotwendige Dinge hinter seinem Zaun.

Auf diese Weise lebt er dank der Unterstützung der Frauen aus der Gemeinde weiter und wahrt dabei die Distanz, die er für sich als angenehm empfindet.