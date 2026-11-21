Manchester City am 11. Spieltag der Premier League zu Hause Fulham mit einem 1:1 Unentschieden. Nach Abschluss dieser Begegnung bewertete das Statistik-Portal WhoScored die Leistung der eingesetzten Spieler.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Abdukodir Khusanov wurde für dieses Spiel mit 6,5 Punkten bewertet. Dieser Wert lag im Durchschnitt der Noten für Manchester City.

Bewertungen der Spieler von Manchester City

Die höchste Punktzahl bei den „Citizens“ erzielte Anderson mit 7,9 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten Guehi (6,8 Punkte) sowie Phil Foden, Ndiaye und O'Riley (jeweils 6,7 Punkte).

Spieler WhoScored-Bewertung Anderson 7,9 Guehi 6,8 Phil Foden 6,7 Ndiaye 6,7 O'Riley 6,7 Gianluigi Donnarumma 6,6 Jérémy Doku 6,6 Abdukodir Khusanov 6,5 Rayan Cherki 6,4 Rúben Dias 6,4 Erling Haaland 6,4 Joško Gvardiol 6,2

Tabellensituation und nächstes Spiel

Nach dem 11. Spieltag steht Manchester City mit 22 Punkten auf dem 3. Platz der Premier League.

Die „Citizens“ bestreiten ihr nächstes Spiel am 24. November im Rahmen der Champions League zu Hause gegen Napoli .

Wie schätzen Sie die Stimmung bei Manchester City nach dem Unentschieden gegen Fulham vor dem Champions-League-Duell gegen Napoli am 24. November ein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!