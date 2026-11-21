Ein Airbus A320, der Mitglieder der katarischen Regierungsdelegation beförderte, musste in Bern, Schweiz, aufgrund starker Seitenwinde eine ungewöhnliche Landung vollziehen. Ein Video, das zeigt, wie das Flugzeug scheinbar seitwärts fliegt, verbreitete sich in den sozialen Medien. Dies berichtete People.

Der Vorfall ereignete sich am 17. November am Flughafen Bern-Belp. Es wurde bekannt, dass das Flugzeug aus der katarischen Hauptstadt Doha kam. Zum Zeitpunkt der Landung erreichten die Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometer pro Stunde.

Der starke Seitenwind drohte, das Flugzeug von der Landebahn abzubringen. Aus diesem Grund nutzten die Piloten eine in der Luftfahrt als „Crab Landing“ bekannte Technik.