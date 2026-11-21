Flugzeug der katarischen Delegation landet bei starkem Wind in der Schweiz (Video)
Ein Airbus A320, der Mitglieder der katarischen Regierungsdelegation beförderte, musste in Bern, Schweiz, aufgrund starker Seitenwinde eine ungewöhnliche Landung vollziehen. Ein Video, das zeigt, wie das Flugzeug scheinbar seitwärts fliegt, verbreitete sich in den sozialen Medien. Dies berichtete People.
Der Vorfall ereignete sich am 17. November am Flughafen Bern-Belp. Es wurde bekannt, dass das Flugzeug aus der katarischen Hauptstadt Doha kam. Zum Zeitpunkt der Landung erreichten die Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometer pro Stunde.
Der starke Seitenwind drohte, das Flugzeug von der Landebahn abzubringen. Aus diesem Grund nutzten die Piloten eine in der Luftfahrt als „Crab Landing“ bekannte Technik.
Dabei fliegen die Piloten mit der Flugzeugnase in Richtung des Windes. Kurz vor dem Aufsetzen richten sie die Flugrichtung an der Landebahn aus. Dadurch sieht es so aus, als würde das Flugzeug seitwärts fliegen.
Der Luftfahrt-Enthusiast Matthias Henny, der das Flugzeug filmte, sagte, er habe aufgrund der starken Winde erwartet, dass die Piloten die Landung abbrechen und durchstarten würden. Dennoch landete das Flugzeug erfolgreich.
Es ist anzumerken, dass sich der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, nicht an Bord dieses Flugzeugs befand. Sein Staatsbesuch im Land war für den 18. bis 19. November geplant, und der Emir reiste separat in die Schweiz.
Die Aufnahmen der Landung des katarischen Delegationsflugzeugs unter schwierigen Wetterbedingungen erregten die Aufmerksamkeit der Internetnutzer.
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