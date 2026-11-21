Chinesische Wissenschaftler konnten die Entstehungsgeschichte des riesigen Einschlagbeckens auf der Rückseite des Mondes rekonstruieren. Dabei spielten Boden- und Gesteinsproben, die von der chinesischen Mission Chang’e-6 zur Erde gebracht wurden, eine entscheidende Rolle. Sie halfen dabei, den Ablauf einer der größten kosmischen Kollisionen in der Geschichte des Mondes zu bestimmen. Dies berichtete Naked Science.

Die Forscher untersuchten die Entstehung und die Phasen der Bildung des Südpol-Aitken-Beckens. Dieses riesige Becken befindet sich auf der erdabgewandten Seite des Mondes, hat einen Durchmesser von etwa 2.050 bis 2.400 Kilometern und eine Tiefe von bis zu 12 Kilometern. Es gilt als eines der größten Einschlagbecken im Sonnensystem. Wissenschaftler vermuten, dass dieses Gebiet vor Milliarden von Jahren durch den Einschlag eines massiven kosmischen Körpers auf die Mondoberfläche entstanden ist.

Was haben die von der Mondrückseite mitgebrachten Proben gezeigt?

Im Jahr 2024 brachte die chinesische Mission Chang’e-6 etwa 1,9 Kilogramm Boden- und Gesteinsproben aus dem Apollo-Krater in diesem Becken zur Erde. Dies ist die erste Mission in der Geschichte, die Materialproben von der Rückseite des Mondes zur Erde zurückgebracht hat.

Ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Yuxi Qian von der Universität Hongkong und Guochun Zhao analysierte die Zusammensetzung der mitgebrachten Proben im Detail. Sie verglichen die Ergebnisse mit Daten der Mission Chang’e-4 sowie mit Beobachtungen aus der Mondumlaufbahn.

Die Analysen ergaben, dass der Boden in dem untersuchten Gebiet aus einer Mischung aus erstarrter Lava und Gesteinen besteht, die durch uralte kosmische Kollisionen entstanden sind. Berechnungen zufolge machen Gesteine, die nicht mit der lokalen Lava in Verbindung stehen, 40 bis 50 Prozent der Gesamtzusammensetzung aus. Der Großteil davon ist auf den massiven Einschlag zurückzuführen, der zur Entstehung des Chaffee-S-Kraters führte.

Drei große Kollisionen in der Geschichte des Mondes identifiziert

Basierend auf den gewonnenen Daten identifizierten die Wissenschaftler drei bedeutende kosmische Ereignisse, die vor mehreren Milliarden Jahren stattfanden.

Das erste große Ereignis ereignete sich vor etwa 4,34 Milliarden Jahren. Damals schlug ein riesiger kosmischer Körper auf die Mondoberfläche ein und bildete das Südpol-Aitken-Becken.

Später, vor etwa 4,2 Milliarden Jahren, kam es innerhalb dieses riesigen Beckens zu einer weiteren großen Kollision. Infolgedessen bildete sich das Apollo-Einschlagbecken.

Das dritte wichtige Ereignis fand vor etwa 3,87 Milliarden Jahren statt. Diese kosmische Kollision führte zur Entstehung des Orientale-Beckens. Infolge dieses Einschlags könnte das untersuchte Gebiet mit einer Dutzende Meter dicken Schicht aus Gestein und anderen Trümmern bedeckt worden sein.

Die Forscher betonen, dass diese Daten ein besseres Verständnis der Entstehungsgeschichte eines der größten Einschlagbecken des Mondes und dessen Veränderungen im Laufe der Zeit ermöglichen.

Gleichzeitig weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass die rekonstruierte Geschichte bisher auf Bodenproben, Satellitenbeobachtungen und wissenschaftlichen Berechnungen basiert. Daher könnten zukünftige neue Proben aus anderen Teilen des Beckens dazu beitragen, die bestehenden Schlussfolgerungen weiter zu präzisieren.