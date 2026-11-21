Nasaf besiegt Mash’al und klettert auf den 4. Platz der Superliga
In der 28. Runde der usbekischen Superliga besiegte Nasaf zu Hause Mash’al mit 2:0. Die Mannschaft aus Qarshi sicherte sich den Sieg in der Schlussphase: Yusuf Otubanjo eröffnete in der 78. Minute den Torreigen, während Adenis Shala in der 90.+3. Minute den Endstand herstellte. Dieser Sieg ermöglichte es Nasaf, in der Tabelle auf den 4. Platz zu klettern.
Im Spiel in Qarshi mussten die Gastgeber lange auf den Führungstreffer warten. In der regulären Spielzeit fielen keine Tore, doch in der 78. Minute brachte Yusuf Otubanjo sein Team in Führung.
In der Nachspielzeit erhöhte Adenis Shala erneut gegen das Tor von Mash’al und besiegelte den Sieg für Nasaf. Damit sicherte sich der Verein aus Qarshi drei wichtige Punkte.
Nasaf klettert auf den vierten Tabellenplatz
Nach diesem Sieg erreichte Nasaf 48 Punkte und stieg in der Superliga-Tabelle auf den 4. Platz auf.
Mash’al bleibt mit 5 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstieg des Vereins aus Muborak aus der Superliga stand bereits zuvor fest.
Statistik des Spiels Nasaf — Mash’al
Superliga, 28. Spieltag
Nasaf — Mash’al — 2:0
Tore: Yusuf Otubanjo (78.), Adenis Shala (90.+3).
Gelbe Karten: Rustamov (56.), Ifeani (81.).
Nasaf: Ne’matov, Komilov (Murtazoyev, 46.), Davronov, G‘aybullayev, Gudushauri (Otubanjo, 46.), Rustamov (Eshmurodov, 79.), Rahmatov, Abdirahmatov (Abdunazarov, 79.), Muhitdinov, Shala, Abduxoliqov.
Mash’al: Rusanov, Boshnyak (Parmonqulov, 65.), Asqarov, To‘xtasinov, Ismoilov (Ko‘charov, 82.), Akramov, Rahimov, G‘anixonov (Tojiddinov, 12.), Ifeani (Jovliyev, 82.), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 46.).
Die Mannschaft aus Qarshi strebt einen starken Saisonabschluss an
Der Sieg über Mash’al war ein wichtiger Schritt für Nasaf, um die Position in der Tabelle zu verbessern. Mit nun 48 Punkten steht das Team auf dem vierten Platz.
Der Verein aus Muborak steht kurz vor dem Ende seiner Superliga-Saison und bleibt nach der Niederlage am 28. Spieltag mit 5 Punkten am Tabellenende.
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